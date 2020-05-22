Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T16:40
https://ria.ru/20200522/1571853048.html
У президента Абхазии не нашли коронавирус
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569081124_0:362:2837:1958_1036x0_80_0_0_2f8f5b8061ef3e71597cedb826407a7e.jpg
РИА Новости

У президента Абхазии не нашли коронавирус

16:40 22.05.2020
190
© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкПрезидент Абхазии Аслан Бжания
Президент Абхазии Аслан Бжания
© Sputnik / Томас Тхайцук
Перейти в фотобанк
Президент Абхазии Аслан Бжания. Архивное фото
СУХУМ, 22 мая – РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания после возвращения из Москвы сдал тест на коронавирус, который дал отрицательный результат, сообщил журналистам глава Минздрава республики Тамаз Цахнакия.
"По возвращении президентом республики строго соблюдался режим самоизоляции. Никаких симптомов болезни нет. Результаты проведенных анализов отрицательные", - сказал он, добавив, что делегация находилась в жестких условиях изоляции.
Влияние коронавируса на лимфоциты
Вчера, 08:00РИА Наука
Броня крепка? У кого есть иммунитет против SARS-CoV-2
Ранее сообщалось, что Бжания отправился в Москву, где провел ряд деловых встреч.
Число выявленных случаев коронавируса среди жителей Абхазии выросло до 25, выздоровели шестеро, выписан из обсервации 101 человек. Одна пациентка в возрасте 95 лет скончалась.
Карантинные меры из-за коронавирусной инфекции продлены в Абхазии до 1 июня, но 15 мая открылись объекты общественного питания с определенными санитарно-эпидемиологическими условиями, в том числе с соблюдением социальной дистанции внутри объектов, а также запущено движение междугороднего транспорта. При этом до 1 июня остаются закрытыми дошкольные, школьные и высшие учебные заведения, но разрешено проведение выпускных экзаменов в школах, колледжах, университетах с соблюдением соответствующих санитарно-эпидемиологических требований. Также до 1 июня запрещена туристическая и экскурсионная деятельность, работа учреждений культуры, проведение массовых мероприятий, деятельность магазинов беспошлинной торговли (дьюти-фри) на границе с РФ, оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме. Кроме того, до 1 июня остаются ограничения на пересечение российско-абхазской границы.
Медицинский работник держит в руках пробирку
Вчера, 14:59Распространение нового коронавируса
Вирусолог оценил испытания российской вакцины от COVID-19 на людях
В Абхазии из-за пандемии закрыты границы с Россией и Грузией. С 28 марта по 20 апреля действовало чрезвычайное положение. С 20 апреля возобновлена работа продуктовых и сельскохозяйственных рынков. Также отменен комендантский час в Гагрском и Галском районах. С 1 мая возобновлено движение общественного транспорта - внутригородского и пригородного. Открыты парикмахерские, салоны красоты, косметологические салоны.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 323 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
100000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Аслан БжанияАбхазияВ мире
Рекомендуем
Вид на здание парламента республики Абхазия в Сухуме
В Абхазии началось выдвижение кандидатов на довыборы в парламент
Врачи
В Абхазии у курсанта российского вуза выявили коронавирус
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Северной Македонии число жертв коронавируса достигло 111
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Число зараженных COVID-19 российских военных снизилось до 1464
Медицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Число случаев коронавируса в мире приблизилось к пяти миллионам
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
Свердловский губернатор объяснил размещение пациентов в коридоре больницы
Инфекционный госпиталь в парке Патриот Одинцовского района
В России используется порядка 110 тысяч коек для больных COVID-19
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
В Сербии впервые не зафиксировали случаев смерти от коронавируса за сутки
Машина скорой помощи
В Тюменской области 76 медработников излечились от коронавируса
Подготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, Мексика
В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 60 тысяч человек
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
В Ульяновской области число заразившихся коронавирусом достигло 1764
Засохшая трава на пастбище
Ученые предупредили об угрозе засухи в Поволжье и на юге России
Машины скорой помощи у здания больницы в Сингапуре
В Сингапуре число заразившихся коронавирусом превысило 30 тысяч
Туапсинский нефтеперерабатывающий завод
Госдеп назвал условие для снятия санкций с "дочки" Роснефти
Медицинский работник
В Астраханской области у женщины в доме престарелых выявили коронавирус
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:30Ученые предупредили об угрозе засухи в Поволжье и на юге России
05:26Общественники жестко ответили на критику тульской медсестры в купальнике
05:21Болсонару прокомментировал опубликованное видео с его встречи с кабмином
05:20СМИ: Джонсон планирует сократить участие Huawei в сетях 5G до нуля
05:17NI впечатлен возрождением "морского монстра" из России
05:11СМИ: власти США обсуждали возможность проведения ядерных испытаний
05:04Минторг США внёс 33 организации из Китая в санкционный лист
04:51Украина, Британия, США и Эстония не явились на заседание СБ ООН по Крыму
04:38Юрист предупредила о возможной дискриминации из-за тестов на COVID-19
04:35Эксперт предложил ввести обязательный тест на COVID-19 раз в месяц
04:29Раскрыты детали массового убийства рыбаков на Украине
04:25Менеджеры разработчика вакцины от COVID заработали миллионы, сообщило СМИ
04:12В Китае впервые с начала эпидемии не выявили новых случаев COVID-19
03:59Число жертв крушения самолета в Пакистане выросло до 97
03:59"Это ужасно": Сергей Лазарев разочаровался в карьере певца
03:52В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 60 тысяч человек
03:50Бразилия обошла Россию по числу заразившихся коронавирусом
03:46В Канаде число зараженных коронавирусом превысило 82 тысячи человек
03:39"Роскосмос" сообщил дату запуска следующего российского модуля на МКС
03:34В Бразилии министерство требует суда над губернаторами из-за карантина
Лента новостейМолния