У президента Абхазии не нашли коронавирус

СУХУМ, 22 мая – РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания после возвращения из Москвы сдал тест на коронавирус, который дал отрицательный результат, сообщил журналистам глава Минздрава республики Тамаз Цахнакия.
"По возвращении президентом республики строго соблюдался режим самоизоляции. Никаких симптомов болезни нет. Результаты проведенных анализов отрицательные", - сказал он, добавив, что делегация находилась в жестких условиях изоляции.
Ранее сообщалось, что Бжания отправился в Москву, где провел ряд деловых встреч.
Число выявленных случаев коронавируса среди жителей Абхазии выросло до 25, выздоровели шестеро, выписан из обсервации 101 человек. Одна пациентка в возрасте 95 лет скончалась.
Карантинные меры из-за коронавирусной инфекции продлены в Абхазии до 1 июня, но 15 мая открылись объекты общественного питания с определенными санитарно-эпидемиологическими условиями, в том числе с соблюдением социальной дистанции внутри объектов, а также запущено движение междугороднего транспорта. При этом до 1 июня остаются закрытыми дошкольные, школьные и высшие учебные заведения, но разрешено проведение выпускных экзаменов в школах, колледжах, университетах с соблюдением соответствующих санитарно-эпидемиологических требований. Также до 1 июня запрещена туристическая и экскурсионная деятельность, работа учреждений культуры, проведение массовых мероприятий, деятельность магазинов беспошлинной торговли (дьюти-фри) на границе с РФ, оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме. Кроме того, до 1 июня остаются ограничения на пересечение российско-абхазской границы.
В Абхазии из-за пандемии закрыты границы с Россией и Грузией. С 28 марта по 20 апреля действовало чрезвычайное положение. С 20 апреля возобновлена работа продуктовых и сельскохозяйственных рынков. Также отменен комендантский час в Гагрском и Галском районах. С 1 мая возобновлено движение общественного транспорта - внутригородского и пригородного. Открыты парикмахерские, салоны красоты, косметологические салоны.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 323 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.