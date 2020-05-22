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2020-05-22T16:39
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Госдеп назвал условие для снятия санкций с "дочки" Роснефти
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РИА Новости

Госдеп назвал условие для снятия санкций с "дочки" Роснефти

16:39 22.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТуапсинский нефтеперерабатывающий завод
Туапсинский нефтеперерабатывающий завод
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 22 мая – РИА Новости. США не снимут санкции с Rosneft Trading при наличии любых связей между властями Венесуэлы и "Роснефти", заявила в пятницу журналистам помощник замгоссекретаря по Кубе и Венесуэле Кэрри Филипетти.
"Если любые связи между "Роснефтью" и режимом Мадуро будут продолжаться, мы не снимем санкции. Мы можем рассмотреть введение дополнительных санкций против других организаций, которые вступают в новые отношения с режимом Мадуро", - сказала она в ходе телефонного брифинга в ответ на вопрос РИА Новости о том, могут ли США рассмотреть вопрос снятия санкций с Rosneft Trading после того, как в середине мая было официально объявлено о том, что "Росзарубежнефть" приобрела активы "Роснефти" в Венесуэле.
Стенд компании Роснефть на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
13 марта, 06:21
Помпео объяснил введение санкций против "дочки" Роснефти
Ранее США ввели санкции в отношении швейцарской дочки "Роснефти" Rosneft Trading, обвинив ее в поставках венесуэльской нефти на внешние рынки.
Правительство РФ в лице Росимущества 28 марта учредило компанию "Росзарубежнефть" с уставным капиталом 322,752 миллиарда рублей. "Росзарубежнефть" была зарегистрирована в день, когда "Роснефть" объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже всех своих венесуэльских активов компании, на 100% принадлежащей правительству России, в обмен на 9,6% собственных акций.
Впоследствии спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что если компания Rosneft Trading больше не имеет отношения к Венесуэле, то санкции с нее должны быть сняты.
В Венесуэле в январе 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь, Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
Главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров ПАО НК Роснефть Игорь Сечин
20 марта, 23:42Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Сечин оценил влияние американских санкций на партнеров "Роснефти"
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Николас МадуроРоснефтьГосударственный департамент СШАВенесуэлаСШАВ мире
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