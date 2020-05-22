Госдеп назвал условие для снятия санкций с "дочки" Роснефти

Ранее США ввели санкции в отношении швейцарской дочки "Роснефти" Rosneft Trading, обвинив ее в поставках венесуэльской нефти на внешние рынки.

Впоследствии спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что если компания Rosneft Trading больше не имеет отношения к Венесуэле, то санкции с нее должны быть сняты.