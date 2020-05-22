В Северной Македонии число жертв коронавируса достигло 111

БЕЛГРАД, 22 мая – РИА Новости. Сорок новых больных Сорок новых больных COVID-19 выявлены за сутки в Северной Македонии , скончался один больной, выздоровели 11 человек, власти отложили смягчение ограничительных мер, сообщило министерство здравоохранения страны.

Глава минздрава Венко Филипче заявил в пятницу, что смягчение мер и несоблюдение правил защиты в предыдущие недели привело к росту случаев заражения. Поэтому он поддержал предложение ввести с 19.00 субботы 23 мая до 5.00 вторника 26 мая полный запрет на движение граждан. День святых Кирилла и Мефодия 24 мая является официальным праздником страны - Днем славянской письменности.

"Сегодня подтверждены 40 новых случаев COVID-19, общее число составило 1898 человек, скончался один больной, тем самым число жертв достигло 111 человек. При этом за сутки выздоровели 11 пациентов, всего с начала пандемии – 1378 человек", - указал Филипче.

"Все смягчения ограничений, которые были анонсированы на конец этой недели, переносим на начало следующей, то есть – после выходных. Речь идет об открытии кафе и ресторанов, сокращении длительности комендантского часа, окончательное решение примет правительство", - отметил глава минздрава.

Президент Северной Македонии Стево Пендаровски по предложению правительства 15 мая продлил чрезвычайное положение из-за COVID-19, введенное в стране в середине марта, еще на 14 дней.