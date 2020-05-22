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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T16:38
https://ria.ru/20200522/1571852914.html
В Северной Македонии число жертв коронавируса достигло 111
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В Северной Македонии число жертв коронавируса достигло 111

16:38 22.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
БЕЛГРАД, 22 мая – РИА Новости. Сорок новых больных COVID-19 выявлены за сутки в Северной Македонии, скончался один больной, выздоровели 11 человек, власти отложили смягчение ограничительных мер, сообщило министерство здравоохранения страны.
Глава минздрава Венко Филипче заявил в пятницу, что смягчение мер и несоблюдение правил защиты в предыдущие недели привело к росту случаев заражения. Поэтому он поддержал предложение ввести с 19.00 субботы 23 мая до 5.00 вторника 26 мая полный запрет на движение граждан. День святых Кирилла и Мефодия 24 мая является официальным праздником страны - Днем славянской письменности.
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"Сегодня подтверждены 40 новых случаев COVID-19, общее число составило 1898 человек, скончался один больной, тем самым число жертв достигло 111 человек. При этом за сутки выздоровели 11 пациентов, всего с начала пандемии – 1378 человек", - указал Филипче.
"Все смягчения ограничений, которые были анонсированы на конец этой недели, переносим на начало следующей, то есть – после выходных. Речь идет об открытии кафе и ресторанов, сокращении длительности комендантского часа, окончательное решение примет правительство", - отметил глава минздрава.
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Президент Северной Македонии Стево Пендаровски по предложению правительства 15 мая продлил чрезвычайное положение из-за COVID-19, введенное в стране в середине марта, еще на 14 дней.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Стево ПендаровскиКоронавирусыСеверная МакедонияВ мире
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