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Религия и мировоззрение
2020-05-22T16:37
https://ria.ru/20200522/1571852798.html
Глава Ингушетии объявил три нерабочих дня в честь праздника Ураза-байрам
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РИА Новости

Глава Ингушетии объявил три нерабочих дня в честь праздника Ураза-байрам

16:37 22.05.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба главы Республики Ингушетия / Перейти в фотобанкМахмуд-Али Калиматов
Махмуд-Али Калиматов
© РИА Новости / Пресс-служба главы Республики Ингушетия
Перейти в фотобанк
Махмуд-Али Калиматов. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 22 мая – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов объявил 24, 25 и 26 мая нерабочими днями в республике в честь мусульманского праздника Ураза-байрам, сообщает пресс-служба руководителя региона.
Ураза-байрам, или Ид-аль-Фитр - исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан, в течение которого мусульманам запрещается есть и пить от рассвета и до заката. В этом году днем начала празднования Ураза-байрама по лунному календарю определено 24 мая.
"В целях создания благоприятных условий для празднования населением Республики Ингушетия мусульманского праздника Ид-аль-Фитр… объявить 24, 25 и 26 мая 2020 года нерабочими (праздничными) днями", - говорится в тексте указа, подписанного Калиматовым.
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При этом жителей республики просят соблюдать ограничения и рекомендации, предусмотренные в связи с действующим в регионе режимом повышенной готовности.
Ранее сообщалось, что Совет алимов Ингушетии принял решение отменить из-за коронавируса массовое празднование в республике Ураза-байрама.
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