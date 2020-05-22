Глава Ингушетии объявил три нерабочих дня в честь праздника Ураза-байрам

НАЛЬЧИК, 22 мая – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов объявил 24, 25 и 26 мая нерабочими днями в республике в честь мусульманского праздника Ураза-байрам, сообщает пресс-служба руководителя региона.
Ураза-байрам, или Ид-аль-Фитр - исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан, в течение которого мусульманам запрещается есть и пить от рассвета и до заката. В этом году днем начала празднования Ураза-байрама по лунному календарю определено 24 мая.
"В целях создания благоприятных условий для празднования населением Республики Ингушетия мусульманского праздника Ид-аль-Фитр… объявить 24, 25 и 26 мая 2020 года нерабочими (праздничными) днями", - говорится в тексте указа, подписанного Калиматовым.
При этом жителей республики просят соблюдать ограничения и рекомендации, предусмотренные в связи с действующим в регионе режимом повышенной готовности.
Ранее сообщалось, что Совет алимов Ингушетии принял решение отменить из-за коронавируса массовое празднование в республике Ураза-байрама.