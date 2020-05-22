Главврач московской больницы: повторных случаев COVID-19 не фиксировалось

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Главврач Городской клинической больницы №52 Департамента здравоохранения Москвы Марьяна Лысенко, отвечая на вопрос президента РФ Владимира Путина, сообщила, что повторных случаев заражения коронавирусом не фиксировалось.
"Повторных случаев заражения у нас не было однозначно совершенно ни среди пациентов, ни среди наших коллег. Мне кажется, что это несколько утрированная история на сегодняшний момент, безусловно, это задача эпидемиологов в этом разбираться, и тех мер, которые мы сейчас проводим, по верификации пациентов с разным иммунным статусом, но я бы не стала говорить о том, что у нас есть достаточно веские аргументы, чтобы говорить о повторных случаях заражения", - сказала Лысенко на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
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