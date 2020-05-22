Названа болезнь, увеличивающая риск смерти от коронавируса

Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Пациенты с хроническими заболеваниями печени, в частности циррозом, чаще других умирают после заражения Пациенты с хроническими заболеваниями печени, в частности циррозом, чаще других умирают после заражения коронавирусом . Об этом говорится в исследовании, ожидающем публикации в журнале Journal оf Hepatology

Специалисты изучили данные 152 человек с поражениями печени и положительным тестом на COVID-19. Выяснилось, что примерно половине из них после госпитализации в том или ином виде потребовалась вентиляция легких, а в 40 процентах случаев эти пациенты умирали.

Как отметили ученые, за время пандемии уровень смертности от проблем с печенью значительно возрос. При этом почти в 80 процентах случаев смертей пациентов, страдавших циррозом, причиной стало заболевание легких.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились около пяти миллионов человек, 327 тысяч умерли. В России число инфицированных достигло 326 тысяч, более трех тысяч человек умерли, почти сто тысяч выздоровели.