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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T17:38
https://ria.ru/20200522/1571852697.html
Названа болезнь, увеличивающая риск смерти от коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571822755_0:0:2891:1627_1036x0_80_0_0_fc42f5300f8b4243322dbf88cb7b2d17.jpg
РИА Новости

Названа болезнь, увеличивающая риск смерти от коронавируса

16:36 22.05.2020 (обновлено: 17:38 22.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Пациенты с хроническими заболеваниями печени, в частности циррозом, чаще других умирают после заражения коронавирусом. Об этом говорится в исследовании, ожидающем публикации в журнале Journal оf Hepatology.
Специалисты изучили данные 152 человек с поражениями печени и положительным тестом на COVID-19. Выяснилось, что примерно половине из них после госпитализации в том или ином виде потребовалась вентиляция легких, а в 40 процентах случаев эти пациенты умирали.
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Как отметили ученые, за время пандемии уровень смертности от проблем с печенью значительно возрос. При этом почти в 80 процентах случаев смертей пациентов, страдавших циррозом, причиной стало заболевание легких.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились около пяти миллионов человек, 327 тысяч умерли. В России число инфицированных достигло 326 тысяч, более трех тысяч человек умерли, почти сто тысяч выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВ мире
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