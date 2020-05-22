В России используется порядка 110 тысяч коек для больных COVID-19

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Порядка 110 тысяч специализированных коек для больных коронавирусом из 165 тысяч созданных используется в России сейчас, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Из 165 тысяч специализированных коек, развернутых, как мы и планировали, для помощи людям с тяжелыми осложнениями, вызванными коронавирусом, используется порядка 110 тысяч", - заявил он на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в России.
Путин также отметил, что профилактика и тестирование на коронавирус дают системе здравоохранения работать с "запасом прочности".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.