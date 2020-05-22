В России используется порядка 110 тысяч коек для больных COVID-19

"Из 165 тысяч специализированных коек, развернутых, как мы и планировали, для помощи людям с тяжелыми осложнениями, вызванными коронавирусом, используется порядка 110 тысяч", - заявил он на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в России.