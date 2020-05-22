Адвокат посетил экс-полковника Захарченко в СИЗО

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Защита экс-полковника МВД Защита экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко после перерыва в полтора месяца наконец-то смогла навестить его в спецблоке 99/1 " Матросской тишины ", сообщил РИА Новости адвокат Александр Горбатенко.

Ранее защита сообщила, что с начала апреля не может выйти с ним на связь, Захарченко не отвечает на письма с предоплаченным ответом. Посещения в спецблоке запрещены из-за карантина, введенного из-за борьбы с распространением коронавируса.

"Карантинные меры в спецблоке ослаблены и я наконец-то смог его посетить, разговор состоялся через стекло", - сказал адвокат.

По его словам, здоровье Захарченко в целом нормальное. "Он сказал, что по его данным, в спецблоке есть лица, которые болеют коронавирусом. Но правда это или нет, я не знаю", - добавил Горбатенко.

Он отметил, что в настоящее время продолжается знакомство с материалами нового уголовного дела, но чтение идет медленно из-за небольшого количества кабинетов в изоляторе.