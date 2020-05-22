Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-22T16:35
https://ria.ru/20200522/1571852626.html
Адвокат посетил экс-полковника Захарченко в СИЗО
https://cdn21.img.ria.ru/images/155543/82/1555438219_0:469:2719:1998_1036x0_80_0_0_f44a219bb516b5140bf08eb613a30437.jpg
РИА Новости

Адвокат посетил экс-полковника Захарченко в СИЗО

16:35 22.05.2020
87
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДмитрий Захарченко
Дмитрий Захарченко
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Дмитрий Захарченко. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Защита экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко после перерыва в полтора месяца наконец-то смогла навестить его в спецблоке 99/1 "Матросской тишины", сообщил РИА Новости адвокат Александр Горбатенко.
Ранее защита сообщила, что с начала апреля не может выйти с ним на связь, Захарченко не отвечает на письма с предоплаченным ответом. Посещения в спецблоке запрещены из-за карантина, введенного из-за борьбы с распространением коронавируса.
"Карантинные меры в спецблоке ослаблены и я наконец-то смог его посетить, разговор состоялся через стекло", - сказал адвокат.
По его словам, здоровье Захарченко в целом нормальное. "Он сказал, что по его данным, в спецблоке есть лица, которые болеют коронавирусом. Но правда это или нет, я не знаю", - добавил Горбатенко.
Он отметил, что в настоящее время продолжается знакомство с материалами нового уголовного дела, но чтение идет медленно из-за небольшого количества кабинетов в изоляторе.
Ранее Захарченко доставили в СИЗО "Матросская тишина" в Москве из мордовской колонии, где он отбывает срок, чтобы ознакомить с новым уголовным делом о взятках.
Дмитрий Захарченко
30 марта, 12:37
Экс-полковника Захарченко привезли в Москву ознакомиться с обвинением
000000
Обсудить 0
Дмитрий ЗахарченкоМатросская тишинаМоскваПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудник полиции
На Ямале женщина потратила 1,2 миллиона рублей на расходы жениха в Сети
Белый дом в Вашингтоне
Эксперт оценил решение США выйти из Договора по открытому небу
Эмблема на форме сотрудника полиции
В Москве задержали нетрезвого таксиста, обругавшего полицейских
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Рябков оценил перспективы Договора по открытому небу
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
Свердловский губернатор объяснил размещение пациентов в коридоре больницы
Кондитерская фабрика
На воронежской кондитерской фабрике выявили вспышку COVID-19
Медицинский работник
В Астраханской области у женщины в доме престарелых выявили коронавирус
Спасатели на месте крушения пассажирского самолета в жилом районе недалеко от аэропорта в Карачи
Airbus предоставит помощь в расследовании крушения А320 в Пакистане
Видео беседы сотрудника полиции и митрополита Саратовского и Вольского Лонгина
Саратовского митрополита не оштрафовали за нарушение масочного режима
Врачи в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
В Пскове на вокзале нашли сбежавшего из больницы пациента с COVID-19
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке
Некоторыми пациентами 52-й больницы по просьбе Путина занимались отдельно
Генеральный директор ОАО Кемеровский кондитерский комбинат Юлия Богданова и генеральный директор ООО Зимняя вишня Надежда Судденок
Суд оставил под арестом руководителей "Зимней вишни"
Военнослужащий НМ ДНР осматривает сгоревший дом в поселке Шахты 6-7 в Горловке
ДНР и ЛНР потребовали прекращения огня и наказания украинских силовиков
Алексей Текслер
Текслер поручил довести до медиков все выплаты без сбоев и ошибок
Статуя Фемиды
Экс-депутат гордумы Казани предстанет перед судом за мошенничество
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:30Ученые предупредили об угрозе засухи в Поволжье и на юге России
05:26Общественники жестко ответили на критику тульской медсестры в купальнике
05:21Болсонару прокомментировал опубликованное видео с его встречи с кабмином
05:20СМИ: Джонсон планирует сократить участие Huawei в сетях 5G до нуля
05:17NI впечатлен возрождением "морского монстра" из России
05:11СМИ: власти США обсуждали возможность проведения ядерных испытаний
05:04Минторг США внёс 33 организации из Китая в санкционный лист
04:51Украина, Британия, США и Эстония не явились на заседание СБ ООН по Крыму
04:38Юрист предупредила о возможной дискриминации из-за тестов на COVID-19
04:35Эксперт предложил ввести обязательный тест на COVID-19 раз в месяц
04:29Раскрыты детали массового убийства рыбаков на Украине
04:25Менеджеры разработчика вакцины от COVID заработали миллионы, сообщило СМИ
04:12В Китае впервые с начала эпидемии не выявили новых случаев COVID-19
03:59Число жертв крушения самолета в Пакистане выросло до 97
03:59"Это ужасно": Сергей Лазарев разочаровался в карьере певца
03:52В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 60 тысяч человек
03:50Бразилия обошла Россию по числу заразившихся коронавирусом
03:46В Канаде число зараженных коронавирусом превысило 82 тысячи человек
03:39"Роскосмос" сообщил дату запуска следующего российского модуля на МКС
03:34В Бразилии министерство требует суда над губернаторами из-за карантина
Лента новостейМолния