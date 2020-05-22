Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-22T16:37
https://ria.ru/20200522/1571852460.html
Эксперты: налоговые послабления для НКО – своевременный шаг
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571852410_0:0:3039:1710_1036x0_80_0_0_efda95ffdf7c8d633bfff1e478c765a9.jpg
РИА Новости

Эксперты: налоговые послабления для НКО – своевременный шаг

16:36 22.05.2020 (обновлено: 16:37 22.05.2020)
147
© РИА Новости / Максим БогодвидВолонтеры на территории стадиона "Ак Барс Арена" в Казани
Волонтеры на территории стадиона Ак Барс Арена в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Законопроект, поддерживающий некоммерческие организации, был принят Госдумой в третьем чтении. Согласно документу, до 1% от выручки на благотворительность не будет облагаться налогом. И такой шаг был крайне необходим в сегодняшних реалиях, считают представители НКО.

"Очень важно, что государство в этих тяжелых условиях помогает не только бизнесу, что, безусловно, необходимо, но и НКО", – отметил Владимир Легойда, председатель Синодального отдела Русской православной церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и средствами массовой информации.

Многие социально-ориентированные НКО в нынешних тяжелых условиях продолжили свою работу, продолжили помогать наиболее уязвимым слоям населения, подчеркнул он.
"Могу сказать, что Русская православная церковь стала одним из крупнейших организаторов благотворительной помощи. Это и наши волонтеры, и священники, которые стали волонтерами. Спасибо моим коллегам по Общественной палате за их инициативы в этом вопросе, нашим депутатам, которые внесли соответствующие поправки, позволившие внести и религиозные организации в число тех, кому будет оказана помощь", – сказал Владимир Легойда.
Мужчины ремонтируют витрину магазина в Москве во время режима самоизоляции жителей
Вчера, 13:51
Госдума приняла пакет законов по поддержке граждан и бизнеса
Елизавета Олескина, директор благотворительного фонда помощи пожилым людям и инвалидам "Старость в радость" также считает, что такие меры господдержки сейчас совершенно необходимы.

"Только своими усилиями выбраться из проблем, вызванных пандемией, многие просто не смогут", – отметила она.

По словам Олескиной, НКО существует прежде всего для того, чтобы помогать тем, кто без помощи общества не сможет выжить. "И в этом смысле поддержка некоммерческого сектора – это сохранение инструмента, который создан для помощи людям", – подчеркнула глава фонда.
Вопрос налоговых льгот в отношении организаций, перечисляющих средства на благотворительность, очень давно обсуждался, рассказала Елизавета Олескина, но пандемия, конечно, подстегнула решение и этого, и некоторых других важных вопросов.
"То, что коммерческие компании смогут теперь вывести свои пожертвования для благотворительных организаций и НКО из-под налогообложения, говорит о том, что мы перешли к той части отношений бизнеса, общества и государства, когда мы считаем себя достаточно зрелыми, чтобы разумно пользоваться этим механизмом. Надеюсь, так и будет", – заключила директор благотворительного фонда помощи пожилым людям и инвалидам "Старость в радость".
000000
Обсудить 0
Владимир ЛегойдаБлаготворительный фонд "Старость в радость"Общество
Рекомендуем
Старшеклассники на уроке в одной из школ
Эксперт: образование неотделимо от воспитания, и тут нужна систематизация
Москва
ОНФ пообещал постоянно следить за ситуацией с поддержкой НКО
Здание Государственной Думы РФ
Госдума поддержала перенос даты публикации сведений о доходах депутатов
Здание Государственной думы РФ
Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса
Контейнер для биоматериала
В Минтруде рассказали о тестировании на COVID-19 проживающих в интернатах
Президент РФ Владимир Путин
Путин призвал восстановить плановую работу с онкобольными в полном объеме
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
ГД предоставила самозанятым гражданам налоговый капитал в один МРОТ
Девочка во время онлайн занятия у себя дома в Москве
Подмосковный "Школьный портал" посещает свыше 900 тысяч человек ежедневно
Водопроводный кран
Станция обезжелезивания и новый водозаборный узел появятся в Подмосковье
Сбор пожертвований на ремонт храма. Архивное фото
Епархии РПЦ направили 170 млн рублей пожилым и многодетным клирикам
Станислав и Илья Костевы в зале суда
ВС Белоруссии подтвердил смертный приговор братьям, убившим учительницу
Медицинский работник
Голикова сообщила о снижении темпов прироста выявления коронавируса
Медицинский работник выполняет тест на наличие антител к коронавирусу
Росздравнадзор: тесты на антитела к COVID-19 невозможно использовать дома
Люди на Невском проспекте в Санкт-Петербурге
Эксперты рассказали, как Россия и мир выйдут из пандемии
Алексей Текслер
Текслер поручил довести до медиков все выплаты без сбоев и ошибок
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:30Ученые предупредили об угрозе засухи в Поволжье и на юге России
05:26Общественники жестко ответили на критику тульской медсестры в купальнике
05:21Болсонару прокомментировал опубликованное видео с его встречи с кабмином
05:20СМИ: Джонсон планирует сократить участие Huawei в сетях 5G до нуля
05:17NI впечатлен возрождением "морского монстра" из России
05:11СМИ: власти США обсуждали возможность проведения ядерных испытаний
05:04Минторг США внёс 33 организации из Китая в санкционный лист
04:51Украина, Британия, США и Эстония не явились на заседание СБ ООН по Крыму
04:38Юрист предупредила о возможной дискриминации из-за тестов на COVID-19
04:35Эксперт предложил ввести обязательный тест на COVID-19 раз в месяц
04:29Раскрыты детали массового убийства рыбаков на Украине
04:25Менеджеры разработчика вакцины от COVID заработали миллионы, сообщило СМИ
04:12В Китае впервые с начала эпидемии не выявили новых случаев COVID-19
03:59Число жертв крушения самолета в Пакистане выросло до 97
03:59"Это ужасно": Сергей Лазарев разочаровался в карьере певца
03:52В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 60 тысяч человек
03:50Бразилия обошла Россию по числу заразившихся коронавирусом
03:46В Канаде число зараженных коронавирусом превысило 82 тысячи человек
03:39"Роскосмос" сообщил дату запуска следующего российского модуля на МКС
03:34В Бразилии министерство требует суда над губернаторами из-за карантина
Лента новостейМолния