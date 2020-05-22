Эксперты: налоговые послабления для НКО – своевременный шаг

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Законопроект, поддерживающий некоммерческие организации, был принят Госдумой в третьем чтении. Согласно документу, до 1% от выручки на благотворительность не будет облагаться налогом. И такой шаг был крайне необходим в сегодняшних реалиях, считают представители НКО.

"Очень важно, что государство в этих тяжелых условиях помогает не только бизнесу, что, безусловно, необходимо, но и НКО", – отметил Владимир Легойда, председатель Синодального отдела Русской православной церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и средствами массовой информации.

Многие социально-ориентированные НКО в нынешних тяжелых условиях продолжили свою работу, продолжили помогать наиболее уязвимым слоям населения, подчеркнул он.

"Могу сказать, что Русская православная церковь стала одним из крупнейших организаторов благотворительной помощи. Это и наши волонтеры, и священники, которые стали волонтерами. Спасибо моим коллегам по Общественной палате за их инициативы в этом вопросе, нашим депутатам, которые внесли соответствующие поправки, позволившие внести и религиозные организации в число тех, кому будет оказана помощь", – сказал Владимир Легойда.

Елизавета Олескина, директор благотворительного фонда помощи пожилым людям и инвалидам "Старость в радость" также считает, что такие меры господдержки сейчас совершенно необходимы.

"Только своими усилиями выбраться из проблем, вызванных пандемией, многие просто не смогут", – отметила она.

По словам Олескиной, НКО существует прежде всего для того, чтобы помогать тем, кто без помощи общества не сможет выжить. "И в этом смысле поддержка некоммерческого сектора – это сохранение инструмента, который создан для помощи людям", – подчеркнула глава фонда.

Вопрос налоговых льгот в отношении организаций, перечисляющих средства на благотворительность, очень давно обсуждался, рассказала Елизавета Олескина, но пандемия, конечно, подстегнула решение и этого, и некоторых других важных вопросов.