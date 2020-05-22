Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-22T16:34
https://ria.ru/20200522/1571852424.html
Эксперт оценил решение США выйти из Договора по открытому небу
https://cdn25.img.ria.ru/images/131289/54/1312895446_0:155:3076:1885_1036x0_80_0_0_29a074e3633546fe2a30c4748a639e1b.jpg
РИА Новости

Эксперт оценил решение США выйти из Договора по открытому небу

16:34 22.05.2020
251
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Противники НАТО в Европе могут использовать решение президента США Дональда Трампа о намерении выйти из Договора по открытому небу в своих интересах, высказал мнение в беседе с РИА Новости ведущий эксперт Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель.
Президент США Дональд Трамп в четверг объявил, что Вашингтон выходит из договора и будет вне соглашения, пока Россия "не будет выполнять свои обязательства". При этом он не исключил возвращение к соглашению, а также разработку новых договоренностей. Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении договора.
Дмитрий Медведев
Вчера, 16:31
Медведев: техвопросы не оправдывают выход из Договора по открытому небу
"Это большая пропагандистская победа радикальных правых и левых сил, которые обвиняют США во всех грехах и требуют роспуска НАТО", - сказал он.
По словам Густава Гресселя, он также ожидает, что Москва может последовать примеру Вашингтона. "Я ожидал бы, что Москва отреагирует тем же и тоже выйдет из договора… Трамп дал лучший повод для этого", - уверен эксперт.
При этом, по его словам, Россия в последние годы также демонстрировала отсутствие интереса к договору, что могло повлиять на решение США. " В последние годы Россия ввела ограничения на полеты в рамках Договора по открытому небу (Южная Осетия и Абхазия, затем Калининград, Крым и последние крупные военные учения), что свидетельствует об отсутствии интереса в поддержании этого договора", - считает Густав Грессель.
Договор был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.
Сергей Рябков
Вчера, 16:28
МИД: выход США из Договора по открытому небу не повлияет на саммит СБ ООН
450011
Обсудить 0
Выход США из Договора по открытому небуДоговор по открытому небуДональд ТрампНАТОМоскваСШАКалининградБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Дмитрий Медведев
Медведев: техвопросы не оправдывают выход из Договора по открытому небу
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
МИД анонсировал заявление по выходу США из Договора по открытому небу
Дмитрий Медведев принимает участие в виртуальном Петербургском международном юридическом форуме 9 1/2: Законы коронавируса
Медведев указал на нарушения Договора по открытому небу со стороны США
МИД Польши
Польша обвинила Россию в несоблюдении Договора по открытому небу
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Рябков оценил перспективы Договора по открытому небу
Туапсинский нефтеперерабатывающий завод
Госдеп назвал условие для снятия санкций с "дочки" Роснефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с журналистами в Сочи
Источник прокомментировал заявления Лукашенко по испытанию ракет
Главный въезд на базу Бюхель в Германии
В МИД призвали США вывести ядерное оружие из Европы
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
Эксперт оценил ситуацию вокруг Договора по открытому небу
Самолет наблюдения РФ Ту-214ОН
МИД отверг ультиматум США по Договору об открытом небе
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
В МИД заявили о неготовности США подтвердить недопустимость ядерной войны
Анатолий Антонов
Российский посол в США оценил перспективы Договора по открытому небу
Здание Министерства иностранных дел РФ
Россия будет выстраивать дальнейший курс по Договору об открытом небе
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД. 5 августа 2019
Рябков раскритиковал требование США подключить Китай к договору СНВ
Президент Бразилии Жаир Болсонару
Болсонару прокомментировал опубликованное видео с его встречи с кабмином
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:30Ученые предупредили об угрозе засухи в Поволжье и на юге России
05:26Общественники жестко ответили на критику тульской медсестры в купальнике
05:21Болсонару прокомментировал опубликованное видео с его встречи с кабмином
05:20СМИ: Джонсон планирует сократить участие Huawei в сетях 5G до нуля
05:17NI впечатлен возрождением "морского монстра" из России
05:11СМИ: власти США обсуждали возможность проведения ядерных испытаний
05:04Минторг США внёс 33 организации из Китая в санкционный лист
04:51Украина, Британия, США и Эстония не явились на заседание СБ ООН по Крыму
04:38Юрист предупредила о возможной дискриминации из-за тестов на COVID-19
04:35Эксперт предложил ввести обязательный тест на COVID-19 раз в месяц
04:29Раскрыты детали массового убийства рыбаков на Украине
04:25Менеджеры разработчика вакцины от COVID заработали миллионы, сообщило СМИ
04:12В Китае впервые с начала эпидемии не выявили новых случаев COVID-19
03:59Число жертв крушения самолета в Пакистане выросло до 97
03:59"Это ужасно": Сергей Лазарев разочаровался в карьере певца
03:52В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 60 тысяч человек
03:50Бразилия обошла Россию по числу заразившихся коронавирусом
03:46В Канаде число зараженных коронавирусом превысило 82 тысячи человек
03:39"Роскосмос" сообщил дату запуска следующего российского модуля на МКС
03:34В Бразилии министерство требует суда над губернаторами из-за карантина
Лента новостейМолния