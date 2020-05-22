Эксперт оценил решение США выйти из Договора по открытому небу

БРЮССЕЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Противники НАТО в Европе могут использовать решение президента США Дональда Трампа о намерении выйти из Договора по открытому небу в своих интересах, высказал мнение в беседе с РИА Новости ведущий эксперт Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель.
Президент США Дональд Трамп в четверг объявил, что Вашингтон выходит из договора и будет вне соглашения, пока Россия "не будет выполнять свои обязательства". При этом он не исключил возвращение к соглашению, а также разработку новых договоренностей. Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении договора.
"Это большая пропагандистская победа радикальных правых и левых сил, которые обвиняют США во всех грехах и требуют роспуска НАТО", - сказал он.
По словам Густава Гресселя, он также ожидает, что Москва может последовать примеру Вашингтона. "Я ожидал бы, что Москва отреагирует тем же и тоже выйдет из договора… Трамп дал лучший повод для этого", - уверен эксперт.
При этом, по его словам, Россия в последние годы также демонстрировала отсутствие интереса к договору, что могло повлиять на решение США. " В последние годы Россия ввела ограничения на полеты в рамках Договора по открытому небу (Южная Осетия и Абхазия, затем Калининград, Крым и последние крупные военные учения), что свидетельствует об отсутствии интереса в поддержании этого договора", - считает Густав Грессель.
Договор был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.