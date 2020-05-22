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2020-05-22T16:31
https://ria.ru/20200522/1571852262.html
Медведев: техвопросы не оправдывают выход из Договора по открытому небу
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РИА Новости

Медведев: техвопросы не оправдывают выход из Договора по открытому небу

16:31 22.05.2020
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© РИА НовостиДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© РИА Новости
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Технические вопросы не могут служить оправданием для выхода из Договора по открытому небу, это фундаментальное многостороннее соглашение, заявил в пятницу зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"В любом случае чисто технические вопросы сами по себе не могут служить оправданием для выхода из этого фундаментального многостороннего соглашения. Собственно, никто не мешает американцам продолжить обсуждение имеющихся озабоченностей на профильной переговорной площадке – в Консультативной комиссии по открытому небу в Вене", - написал он на странице в "ВКонтакте".
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
Вчера, 16:16
Эксперт оценил ситуацию вокруг Договора по открытому небу
США ранее заявили, что 22 мая официально уведомят участников Договора по открытому небу о своем выходе, после чего спустя шесть месяцев они будут свободны от обязательств в рамках этого документа. Причиной они назвали якобы несоблюдение Россией условий договора. При этом президент Дональд Трамп не исключил, что решение может быть изменено, если Москва начнет следовать документу. Россия опровергала обвинения США в нарушении договора.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после "холодной войны". Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.
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Договор по открытому небу
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