В Челябинской области умерла врач с коронавирусом

Состояние пациентки продолжало ухудшаться, и, несмотря на все предпринятые мероприятия по оказанию помощи, сегодня на 68-ом году жизни она скончалась, поясняется в сообщении. Министерство здравоохранения Челябинской области выражает искренние соболезнования семье и близким коллеги-врача.

Как сообщалось, в начале мае в регионе скончался врач общей практики из Брединского района с COVID-19, который брал анализы у контактных лиц.

По данным минздрава, на утро 22 мая в регионе подтверждены 2132 случая заболевания COVID-19 (на 80 больше, чем днем ранее), за сутки выписаны 29 человек. Всего 754 пациента выздоровели и выписаны из больниц. Всего в регионе скончались 25 человек с коронавирусом. До 31 мая в регионе действуют ограничительные мероприятия, в том числе обязательная самоизоляция.