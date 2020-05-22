В Челябинской области умерла врач с коронавирусом

ЧЕЛЯБИНСК, 22 мая – РИА Новости. Врач-терапевт горбольницы №1 Златоуста Челябинской области, где был выявлен очаг COVID-19 и заболели более 100 человек, скончалась, у нее подтвержден коронавирус, сообщила в пятницу пресс-служба минздрава региона.
В апреле сообщалось, что в горбольнице №1 Златоуста коронавирус был выявлен у 44 человек, врачей и пациентов. Губернатор области Алексей Текслер 24 апреля сообщил, что общее число заболевших в Златоусте увеличилось до 82. Массовое распространение инфекции стало следствием ошибок в медицинской помощи, больничный корпус, ставший очагом инфекции, закрыт на карантин. Позже число заболевших увеличилось до 122, из них 63 - сотрудники больницы.
"Скончавшаяся от COVID-19 женщина с 1977 года проработала врачом-терапевтом в городской больнице Златоуста. Как и все врачи, работающие с коронавирусными пациентами, еженедельно сдавала анализы на COVID-19. После выявленного внутрибольничного очага в Златоусте была в числе контактных", - говорится в сообщении.
По данным минздрава, 27 апреля она, почувствовав недомогания, осталась дома и сдала очередной анализ, который дал положительный результат, от госпитализации тогда женщина отказалась. Но уже 3 мая она была доставлена в златоустовскую больницу, а после проведения телемедицинских консультаций с областными и федеральными специалистами 5 мая была переведена в больницу Челябинска, добавляется в сообщении.
Состояние пациентки продолжало ухудшаться, и, несмотря на все предпринятые мероприятия по оказанию помощи, сегодня на 68-ом году жизни она скончалась, поясняется в сообщении. Министерство здравоохранения Челябинской области выражает искренние соболезнования семье и близким коллеги-врача.
Как сообщалось, в начале мае в регионе скончался врач общей практики из Брединского района с COVID-19, который брал анализы у контактных лиц.
По данным минздрава, на утро 22 мая в регионе подтверждены 2132 случая заболевания COVID-19 (на 80 больше, чем днем ранее), за сутки выписаны 29 человек. Всего 754 пациента выздоровели и выписаны из больниц. Всего в регионе скончались 25 человек с коронавирусом. До 31 мая в регионе действуют ограничительные мероприятия, в том числе обязательная самоизоляция.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.