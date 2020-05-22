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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T16:30
https://ria.ru/20200522/1571852207.html
В Челябинской области умерла врач с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571792944_0:20:2982:1697_1036x0_80_0_0_22594778de618181db5311987d24583f.jpg
РИА Новости

В Челябинской области умерла врач с коронавирусом

16:30 22.05.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевМедицинский работник в госпитале COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский работник в госпитале COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
ЧЕЛЯБИНСК, 22 мая – РИА Новости. Врач-терапевт горбольницы №1 Златоуста Челябинской области, где был выявлен очаг COVID-19 и заболели более 100 человек, скончалась, у нее подтвержден коронавирус, сообщила в пятницу пресс-служба минздрава региона.
В апреле сообщалось, что в горбольнице №1 Златоуста коронавирус был выявлен у 44 человек, врачей  и пациентов. Губернатор области Алексей Текслер 24 апреля сообщил, что общее число заболевших в Златоусте увеличилось до 82. Массовое распространение инфекции стало следствием ошибок в медицинской помощи, больничный корпус, ставший очагом инфекции, закрыт на карантин. Позже число заболевших увеличилось до 122, из них 63 - сотрудники больницы.
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"Скончавшаяся от COVID-19 женщина с 1977 года проработала врачом-терапевтом в городской больнице Златоуста. Как и все врачи, работающие с коронавирусными пациентами, еженедельно сдавала анализы на COVID-19. После выявленного внутрибольничного очага в Златоусте была в числе контактных", - говорится в сообщении.
По данным минздрава, 27 апреля она, почувствовав недомогания, осталась дома и сдала очередной анализ, который дал положительный результат, от госпитализации тогда женщина отказалась. Но уже 3 мая она была доставлена в златоустовскую больницу, а после проведения телемедицинских консультаций с областными и федеральными специалистами 5 мая была переведена в больницу Челябинска, добавляется в сообщении.
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Состояние пациентки продолжало ухудшаться, и, несмотря на все предпринятые мероприятия по оказанию помощи, сегодня на 68-ом году жизни она скончалась, поясняется в сообщении. Министерство здравоохранения Челябинской области выражает искренние соболезнования семье и близким коллеги-врача.
Как сообщалось, в начале мае в регионе скончался врач общей практики из Брединского района с COVID-19, который брал анализы у контактных лиц.
По данным минздрава, на утро 22 мая в регионе подтверждены 2132 случая заболевания COVID-19 (на 80 больше, чем днем ранее), за сутки выписаны 29 человек. Всего 754 пациента выздоровели и выписаны из больниц. Всего в регионе скончались 25 человек с коронавирусом. До 31 мая в регионе действуют ограничительные мероприятия, в том числе обязательная самоизоляция.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Алексей ТекслерЗлатоустЧелябинская областьОбщество
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