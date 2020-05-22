Моди выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Пакистане

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 мая – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования в связи с падением самолета "Пакистанских международных авиалиний" рядом с аэропортом Карачи.
"Глубоко опечален гибелью людей в результате авиакатастрофы в Пакистане. Мы выражаем соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - написал Моди в Twitter.
Ранее представитель Управления гражданской авиации Пакистана сообщил РИА Новости, что на борту разбившегося рядом с аэропортом Карачи самолета был 91 пассажир. Согласно последним данным, в результате падения погибли как минимум 13 человек.
Отношения между Индией и Пакистаном обострились после того, как 5 августа 2019 года Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир, создав на его основе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, нежели штат). Для этого парламент Индии отменил статью 370 конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан, который претендует на индийскую часть Кашмира, резко осудил это решение.
После того, как мусульманские регионы Британской Индии образовали отдельное государство Пакистан, Джамму и Кашмир был единственным индийским штатом, где большинство составляют мусульмане. Там активно действуют сепаратисты, в поддержке которых Нью-Дели обвиняет пакистанские власти. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.