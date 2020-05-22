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2020-05-22T16:29
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Медведев призвал США ответственно подойти к истекающему Договору о СНВ
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РИА Новости

Медведев призвал США ответственно подойти к истекающему Договору о СНВ

16:29 22.05.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Вашингтон должен более ответственно подойти к скоро истекающему Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), Россия выступает за его сохранение без предусловий, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Вашингтон должен более ответственно подойти к скоро истекающему Договору о СНВ – последнему действующему соглашению по ограничению и верификации в ракетно-ядерной сфере. Как мы уже неоднократно подчеркивали, Россия – за его сохранение без каких-либо предусловий", - написал Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
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Эксперты оценили вероятность продления США договора СНВ-3
США ранее заявили, что 22 мая официально уведомят участников Договора по открытому небу о своем выходе, после чего спустя шесть месяцев они будут свободны от обязательств в рамках этого документа. Причиной они назвали якобы несоблюдение Россией условий договора. При этом президент Дональд Трамп не исключил, что решение может быть изменено, если Москва начнет следовать документу. Россия опровергала обвинения США в нарушении договора.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после "холодной войны". Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.
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Ранее США также заявили, что думают о продлении стратегического договора СНВ-3 с Россией, который истекает в 2021 году, но предлагают расширить его на большой круг новых вооружений, не входящих в нынешний СНВ-3, а также предлагают включить в договор КНР. Китай заявил, что в подобных переговорах не заинтересован.
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Договор СНВ-3Дональд ТрампДмитрий МедведевМоскваВашингтон (город)СШАСНВВ мире
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