Airbus предоставит помощь в расследовании крушения А320 в Пакистане

ПАРИЖ, 22 мая - РИА Новости. Компания Airbus сообщила, что предоставляет помощь в расследовании аварии самолета "Пакистанских международных авиалиний" рядом с аэропортом Карачи в Пакистане.
"С сожалением подтверждаем, что самолет A320 "Пакистанских международных авиалиний" был вовлечен в инцидент в ходе полета рейса PK8303 из Лахора в Карачи 22 мая 2020 года... Airbus предоставляет помощь в расследовании", - говорится в сообщении компании в Twitter.
Также там говорится, что "мысли компании - со всеми затронутыми" происшествием людьми.
Ранее представитель Управления гражданской авиации Пакистана сообщил РИА Новости, что на борту разбившегося рядом с аэропортом Карачи самолета был 91 пассажир. Согласно последним данным, в результате падения погибли как минимум 13 человек.