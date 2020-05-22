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2020-05-22T16:39
https://ria.ru/20200522/1571851977.html
Airbus предоставит помощь в расследовании крушения А320 в Пакистане
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РИА Новости

Airbus предоставит помощь в расследовании крушения А320 в Пакистане

16:28 22.05.2020 (обновлено: 16:39 22.05.2020)
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© REUTERS / Akhtar SoomroСпасатели на месте крушения пассажирского самолета в жилом районе недалеко от аэропорта в Карачи
Спасатели на месте крушения пассажирского самолета в жилом районе недалеко от аэропорта в Карачи
© REUTERS / Akhtar Soomro
ПАРИЖ, 22 мая - РИА Новости. Компания Airbus сообщила, что предоставляет помощь в расследовании аварии самолета "Пакистанских международных авиалиний" рядом с аэропортом Карачи в Пакистане.

"С сожалением подтверждаем, что самолет A320 "Пакистанских международных авиалиний" был вовлечен в инцидент в ходе полета рейса PK8303 из Лахора в Карачи 22 мая 2020 года... Airbus предоставляет помощь в расследовании", - говорится в сообщении компании в Twitter.

Также там говорится, что "мысли компании - со всеми затронутыми" происшествием людьми.
Ранее представитель Управления гражданской авиации Пакистана сообщил РИА Новости, что на борту разбившегося рядом с аэропортом Карачи самолета был 91 пассажир. Согласно последним данным, в результате падения погибли как минимум 13 человек.
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