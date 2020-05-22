Airbus предоставит помощь в расследовании крушения А320 в Пакистане

"С сожалением подтверждаем, что самолет A320 "Пакистанских международных авиалиний" был вовлечен в инцидент в ходе полета рейса PK8303 из Лахора в Карачи 22 мая 2020 года... Airbus предоставляет помощь в расследовании", - говорится в сообщении компании в Twitter.