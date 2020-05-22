МИД: выход США из Договора по открытому небу не повлияет на саммит СБ ООН

"Более того, я бы сказал, что нарастающие кризисные явления в сфере контроля над вооружениями делают очную встречу лидеров более актуальной и насущной, хотя, подчеркну, что наше предложение отталкивается от гораздо более широкого понимания тематики международной безопасности. При всей важности контроля над вооружениями это один из множества вопросов и в контекст подобной встречи лидеров даже, наверное, не главный", - подчеркнул Рябков.