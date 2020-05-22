МИД: выход США из Договора по открытому небу не повлияет на саммит СБ ООН

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Выход США из Договора по открытому небу не повлияет на перспективу созыва очного саммита "пятерки" постоянных членов Совета безопасности ООН, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
"Не думаю, что ситуация вокруг решения США выйти из Договора по открытому небу каким-то образом может быть соотнесена с нашей инициативой о проведении саммита пяти постоянных членов Совета безопасности. Данное предложение остается полностью в силе", - сказал дипломат во время онлайн-дискуссии, организованной Фондом поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова.
"Более того, я бы сказал, что нарастающие кризисные явления в сфере контроля над вооружениями делают очную встречу лидеров более актуальной и насущной, хотя, подчеркну, что наше предложение отталкивается от гораздо более широкого понимания тематики международной безопасности. При всей важности контроля над вооружениями это один из множества вопросов и в контекст подобной встречи лидеров даже, наверное, не главный", - подчеркнул Рябков.
Организовать встречу лидеров стран - постоянных членов Совбеза ООН (Россия, США, Китай, Франция, Великобритания) предложил президент РФ Владимир Путин. На данный момент все страны выразили готовность принять участие в такой встрече.
Вчера, 13:52Сказано в эфире"Раскачать лодку". Эксперт о выходе США из Договора по открытому небуРоссия не будет выходить из Договора по открытому небу, заявил замглавы МИД Александр Грушко. В эфире радио Sputnik военный политолог Андрей Кошкин обратил внимание на разные подходы Москвы и Вашингтона к механизмам, обеспечивающим баланс в мире.