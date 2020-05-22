Подмосковным педагогам продлили срок подачи заявок на социальную ипотеку

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В Подмосковье для педагогов до 15 июня продлен срок подачи заявок на получение социальной ипотеки. Об этом сообщил телеканал "360". По словам министра образования региона Ирины Каклюгиной, получить сертификат на приобретение жилья смогут 60 педагогов и 20 молодых учителей. Лучших отберет экспертная комиссия.
Всего же за весь год 110 преподавателей получат сертификаты на жилье. Документы примут в онлайн-формате. Условия участия, а также способы подачи документов есть на сайте министерства.
"Мы реализуем программу с 2016 года. Специалисты получают жилье, которое оплачивает область. И ежегодно мы расширяем возможности для участия в ней", – напомнила глава ведомства.
Кроме учителей область помогает и ученым, врачам и прочим работникам. Уточняется, что в 2020 году сертификаты по социальной ипотеке передадут более чем 360 специалистам.