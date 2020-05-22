Подмосковным педагогам продлили срок подачи заявок на социальную ипотеку

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В Подмосковье для педагогов до 15 июня продлен срок подачи заявок на получение социальной ипотеки. Об этом сообщил телеканал В Подмосковье для педагогов до 15 июня продлен срок подачи заявок на получение социальной ипотеки. Об этом сообщил телеканал "360" . По словам министра образования региона Ирины Каклюгиной, получить сертификат на приобретение жилья смогут 60 педагогов и 20 молодых учителей. Лучших отберет экспертная комиссия.

Всего же за весь год 110 преподавателей получат сертификаты на жилье. Документы примут в онлайн-формате. Условия участия, а также способы подачи документов есть на сайте министерства.

"Мы реализуем программу с 2016 года. Специалисты получают жилье, которое оплачивает область. И ежегодно мы расширяем возможности для участия в ней", – напомнила глава ведомства.