Рябков оценил перспективы Договора по открытому небу

"Сейчас мы имеем множественность опций на столе. Если европейцы в этом заинтересованы, поскольку Договор, в общем-то, важнейшее звено европейской системы безопасности, как мы ее знаем в последние десятилетия, то тогда, наверное, есть некий ресурс, чтобы поработать в пользу разрешения накопившихся проблем", - сказал Рябков в ходе онлайн-лекции для участников Фонда поддержки публичной дипломатии им. Горчакова.