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2020-05-22T16:25
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Рябков оценил перспективы Договора по открытому небу
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РИА Новости

Рябков оценил перспективы Договора по открытому небу

16:25 22.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Если европейские страны поддержат линию США и будут обвинять Россию в нарушении Договора по открытому небу и выдвигать такие же, как и Вашингтон, претензии и условия, то шансов на сохранение договора не будет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Сейчас мы имеем множественность опций на столе. Если европейцы в этом заинтересованы, поскольку Договор, в общем-то, важнейшее звено европейской системы безопасности, как мы ее знаем в последние десятилетия, то тогда, наверное, есть некий ресурс, чтобы поработать в пользу разрешения накопившихся проблем", - сказал Рябков в ходе онлайн-лекции для участников Фонда поддержки публичной дипломатии им. Горчакова.
"Но работать тоже можно по-разному. Если мы, к примеру, от той или иной страны услышим, что она, будучи глубоко озабоченной европейской безопасностью и стремясь способствовать ее укреплению и сохранению Договора, скажет нам о том, что Российская Федерация должна выполнить все то, о чем нам сказали американцы, то тогда шансов не будет вообще. Если какие-то есть другие подходы, давайте их рассматривать, обсуждать, мы к этому открыты и предстоящая конференция государств-участников, наверное, будет одной из оптимальных площадок для проведения такой работы", - добавил Рябков.
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