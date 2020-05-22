Медведев прокомментировал выход США из Договора по открытому небу

"Подобная схема оправданий собственных деструктивных действий уже не раз использовалась Вашингтоном как надуманный повод для выхода из других основополагающих документов в сфере контроля над вооружениями, в том числе договоров по противоракетной обороне, о ракетах средней и меньшей дальности", - подчеркнул он.