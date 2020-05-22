Медведев прокомментировал выход США из Договора по открытому небу

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Решение США о выходе из Договора по открытому небу стало очередным шагом на пути разрушения архитектуры международной безопасности, считает зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Объявленное Вашингтоном решение о предстоящем выходе из Договора по открытому небу (ДОН) стало очередным шагом США на пути разрушения создававшейся десятилетиями архитектуры международной безопасности", - написал Медведев на странице в "ВКонтакте".
Он подчеркнул, что в заявлениях президента США Дональда Трампа и госсекретаря Майка Помпео "прекращение участия американцев в этом соглашении ожидаемо обставляется якобы имевшими место нарушениями его положений со стороны России".
"Подобная схема оправданий собственных деструктивных действий уже не раз использовалась Вашингтоном как надуманный повод для выхода из других основополагающих документов в сфере контроля над вооружениями, в том числе договоров по противоракетной обороне, о ракетах средней и меньшей дальности", - подчеркнул он.
США ранее заявили, что 22 мая официально уведомят участников Договора по открытому небу о своем выходе, после чего спустя шесть месяцев они будут свободны от обязательств в рамках этого документа. Причиной они назвали якобы несоблюдение Россией условий договора. При этом президент Дональд Трамп не исключил, что решение может быть изменено, если Москва начнет следовать документу. Россия опровергала обвинения США в нарушении договора.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после "холодной войны". Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.
21 мая, 19:51Договор по открытому небу