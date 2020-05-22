Медведев указал на нарушения Договора по открытому небу со стороны США

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. США так и не дали вразумительных ответов на вопросы РФ по их собственным многочисленным нарушениям Договора по открытому небу, заявил в пятницу зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Между тем США так и не дали вразумительных ответов на наши обоснованные вопросы по их собственным многочисленным нарушениям договора. В частности, они ввели максимальную дальность полётов над территорией Гавайских островов, ограничения для полётов над Алеутским архипелагом, установили необоснованные лимиты по высоте полёта наших самолётов наблюдения. Список можно продолжить", - написал он на своей странице в "ВКонтакте".
США ранее заявили, что 22 мая официально уведомят участников Договора по открытому небу о своем выходе, после чего спустя шесть месяцев они будут свободны от обязательств в рамках этого документа. Причиной они назвали якобы несоблюдение Россией условий договора. При этом президент Дональд Трамп не исключил, что решение может быть изменено, если Москва начнет следовать документу. Россия опровергала обвинения США в нарушении договора.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после "холодной войны". Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.