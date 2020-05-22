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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T16:23
https://ria.ru/20200522/1571851465.html
В Петербурге ищут добровольцев для исследования вакцин против COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569672139_0:0:3086:1737_1036x0_80_0_0_2b326fd909db97f7488fa78f78c018a2.jpg
РИА Новости

В Петербурге ищут добровольцев для исследования вакцин против COVID-19

16:23 22.05.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудник НИИ в лаборатории
Сотрудник НИИ в лаборатории
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Сотрудник НИИ в лаборатории. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая – РИА Новости. НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России объявил о наборе добровольцев для клинических исследований вакцин против коронавируса, сроки проведения этих исследований пока не определены, сообщает медучреждение.
"ФГБУ "НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева" Минздрава России приглашает здоровых добровольцев для участия в клинических исследованиях вакцин против новой коронавирусной инфекции COVID-19", - говорится в сообщении на официальной странице института "ВКонтакте".
Как уточняется, к участию в исследованиях не допускаются переболевшие COVID-19, а также беременные и кормящие женщины, и граждане с обострением хронических заболеваний. Претендовать на статус добровольцев также не могут лица, злоупотребляющие алкоголем и наркотиками, люди, курящие более 10 сигарет в день, и граждане с психическими заболеваниями.
Возраст добровольцев, которые получат денежные компенсации за участие в исследованиях вакцин, – от 18 до 50 лет. Они должны иметь возможность провести в стационаре несколько дней, а затем посещать клинику для амбулаторного наблюдения.
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Риски, связанные с участием добровольца в исследованиях, будут застрахованы, обещает НИИ гриппа.
Институт уточняет также, что протоколы исследований вакцин против коронавируса "находятся на стадии согласования". "Информация о сроках проведения исследований и размере компенсационных выплат будет представлена позже", - информирует медучреждение.
Ранее в марте и.о. директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов сообщал, что производство вакцины от коронавируса может занять от 1,5 до 3 лет.
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в четверг заявил, что доклинические испытания вакцины от коронавируса идут по графику, пока никаких сбоев нет, и первые результаты должны появиться в конце июля. По его словам, соответствующие изыскания ведут несколько разработчиков.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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