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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T16:19
https://ria.ru/20200522/1571851169.html
Мурашко назвал число пациентов с COVID-19, находящихся в реанимациях
https://cdn25.img.ria.ru/images/156377/40/1563774028_0:71:3321:1939_1036x0_80_0_0_652153f7d6451512cf9b36f26df68800.jpg
РИА Новости

Мурашко назвал число пациентов с COVID-19, находящихся в реанимациях

16:19 22.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. В реанимациях в целом по РФ находятся порядка 2,5 тысяч человек с коронавирусом, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Реанимационные койки позволяют нам чувствовать себя более уверенно, перегрузки на них нет. И количество пациентов в последнюю неделю стабилизировалось. В общей сети это порядка 108-109 тысяч человек и порядка где-то 2,5 тысяч человек - в реанимационных отделениях", - рассказал Мурашко на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
Министр напомнил, что федеральные специалисты консультируют каждого пациента, находящегося на реанимационной койке, на искусственной вентиляции легких.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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