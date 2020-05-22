Мурашко назвал число пациентов с COVID-19, находящихся в реанимациях

"Реанимационные койки позволяют нам чувствовать себя более уверенно, перегрузки на них нет. И количество пациентов в последнюю неделю стабилизировалось. В общей сети это порядка 108-109 тысяч человек и порядка где-то 2,5 тысяч человек - в реанимационных отделениях", - рассказал Мурашко на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.