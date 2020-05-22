Мурашко назвал число пациентов с COVID-19, находящихся в реанимациях

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. В реанимациях в целом по РФ находятся порядка 2,5 тысяч человек с коронавирусом, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Реанимационные койки позволяют нам чувствовать себя более уверенно, перегрузки на них нет. И количество пациентов в последнюю неделю стабилизировалось. В общей сети это порядка 108-109 тысяч человек и порядка где-то 2,5 тысяч человек - в реанимационных отделениях", - рассказал Мурашко на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
Министр напомнил, что федеральные специалисты консультируют каждого пациента, находящегося на реанимационной койке, на искусственной вентиляции легких.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.