Эксперт оценил ситуацию вокруг Договора по открытому небу

БРЮССЕЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Страны Европы гораздо сильнее заинтересованы в сохранении Договора по открытому небу, чем США и Россия, сказал в комментарии РИА Новости ведущий эксперт Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель.
Президент США Дональд Трамп в четверг объявил, что Вашингтон выходит из договора и будет вне соглашения, пока Россия "не будет выполнять свои обязательства". При этом он не исключил возвращение к соглашению, а также разработку новых договоренностей. Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении договора.
"Для крупных стран, присутствующих в космосе, данные спутниковой разведки во многом превосходят данные фотографической разведки, которые они получали посредством полетов в рамках Открытого неба. Поэтому у Москвы и Вашингтона нет заинтересованности (в Договоре – ред.). Но совершенно иная ситуация здесь складывается для не таких больших европейских стран, которые не могут себе позволить спутники, и для них эти полеты – очень важный инструмент", - сказал эксперт.
При этом он отметил, что заявление Трампа не стало для международного сообщества неожиданностью. "О подобном решении Дональда Трампа в течение некоторого времени ходили слухи, поэтому оно неудивительно, но все же неприятно", - отметил Грессель.
Договор был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.