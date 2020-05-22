Эксперт оценил ситуацию вокруг Договора по открытому небу

В МИД рассказали о позиции России по Договору по открытому небу

В МИД рассказали о позиции России по Договору по открытому небу

При этом он отметил, что заявление Трампа не стало для международного сообщества неожиданностью. "О подобном решении Дональда Трампа в течение некоторого времени ходили слухи, поэтому оно неудивительно, но все же неприятно", - отметил Грессель.