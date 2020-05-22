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2020-05-22T16:15
https://ria.ru/20200522/1571850769.html
Польша обвинила Россию в несоблюдении Договора по открытому небу
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РИА Новости

Польша обвинила Россию в несоблюдении Договора по открытому небу

16:15 22.05.2020
1597
CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / МИД ПольшиМИД Польши
МИД Польши
CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / МИД Польши
МИД Польши. Архивное фото
ВАРШАВА, 22 мая – РИА Новости. МИД Польши обвинил Россию в несоблюдении Договора по открытому небу.
"Договор по открытому небу на протяжении многих лет оставался важным элементом архитектуры европейской безопасности, служащим укреплению доверия и прозрачности в отношении военной деятельности", - говорится в заявлении МИД Польши.
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При этом внешнеполитическое ведомство республики утверждает, что "в последний период возник ряд проблем, связанных с реализацией Договора, связанных с ограничением Российской Федерацией доступа к своей территории". Официальная Варшава также сожалеет по поводу того, что "усилия союзных государств по возвращению РФ к полной реализации Договора не дали результата".
"Эффективный контроль обычных вооружений возможен только при условии полного соблюдения государствами обязательств по мерам прозрачности и верификации", - говорится в сообщении.
В МИД также заявили, что США информировали Польшу "о проводимом пересмотре имплементации Договора об открытом небе и о возможном решении о денонсации этого документа".
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"В настоящее время мы вместе с союзниками и ближайшими партнерами принимаем меры для выработки совместных решений, направленных на укрепление нашей безопасности", - заключили в МИД.
Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что никаких нарушений договора со стороны России нет, Москва намерена полностью следовать всем правам и обязательствам Договора по открытому небу до тех пор, пока он действует.
США ранее заявили, что 22 мая официально уведомят участников Договора по открытому небу о своем выходе, после чего спустя шесть месяцев они будут свободны от обязательств в рамках этого документа. Причиной они назвали якобы несоблюдение Россией условий договора. При этом президент Дональд Трамп не исключил, что решение может быть изменено, если Москва начнет следовать документу. Россия опровергала обвинения США в нарушении договора.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после "холодной войны". Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.
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Выход США из Договора по открытому небуРоссияДоговор по открытому небуДональд ТрампМИД ПольшиАлександр ГрушкоПольшаСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
А польский цирк циркее всех цирков.
22 мая, 16:17
lleodan63
840000
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