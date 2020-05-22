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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T16:35
https://ria.ru/20200522/1571850737.html
В Свердловской области продлили ограничительные меры из-за COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571823270_0:102:3074:1831_1036x0_80_0_0_1f19d3c8316ae449179ed5d61c4ea6e2.jpg
РИА Новости

В Свердловской области продлили ограничительные меры из-за COVID-19

16:15 22.05.2020 (обновлено: 16:35 22.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский и пациент в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Медицинский и пациент в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая – РИА Новости. Введенные в Свердловской области ограничительные меры по коронавирусу продлены до 1 июня, сообщил в пятницу глава региона Евгений Куйвашев.
Ранее губернатор, который планировал перейти к первому этапу снятия ограничений, продлил режим повышенной готовности до 25 мая из-за вспышки заболевания в сети "Красное & Белое", где у сотрудников логистической компании, которая развозит продукты по торговым точкам, были выявлены минимум 136 случаев COVID-19. В пятницу в Роспотребнадзоре РИА Новости заявили, что ведомство не видит оснований для введения послаблений и снятия режима повышенной готовности.

"Я принял решение продлить все ограничительные меры еще на неделю - пока до 1 июня", - написал Куйвашев на своей странице в Instagram.

Он уточнил, что в Екатеринбурге очагом распространения коронавируса стал Железнодорожный район, где только в одном из домов официально зафиксированы 45 случаев COVID-19, в том числе у 15 детей. Всего с начала мая 349 жителей района получили положительные результаты тестов на коронавирус, в это количество входят также и 57 сотрудников склада "Красное & Белое", которые живут в этом районе. Всего на складе зафиксировано уже более 150 случаев заражения, подчеркнул глава региона.
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Куйвашев добавил, что по его поручению региональный штаб займется ситуацией в Железнодорожном районе отдельно, контроль за происходящим будет усилен и со стороны полиции. По его словам, на ситуацию на этой территории могло повлиять, в том числе, большое количество общежитий, где людям трудно снизить количество контактов друг с другом.
По последним данным, общее число зафиксированных случаев новой коронавирусной инфекции достигло 3443. Двенадцать человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Евгений КуйвашевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ЕкатеринбургОбществоСвердловская область
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