В Свердловской области продлили ограничительные меры из-за COVID-19

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая – РИА Новости. Введенные в Свердловской области ограничительные меры по коронавирусу продлены до 1 июня, сообщил в пятницу глава региона Евгений Куйвашев.
Ранее губернатор, который планировал перейти к первому этапу снятия ограничений, продлил режим повышенной готовности до 25 мая из-за вспышки заболевания в сети "Красное & Белое", где у сотрудников логистической компании, которая развозит продукты по торговым точкам, были выявлены минимум 136 случаев COVID-19. В пятницу в Роспотребнадзоре РИА Новости заявили, что ведомство не видит оснований для введения послаблений и снятия режима повышенной готовности.
"Я принял решение продлить все ограничительные меры еще на неделю - пока до 1 июня", - написал Куйвашев на своей странице в Instagram.
Он уточнил, что в Екатеринбурге очагом распространения коронавируса стал Железнодорожный район, где только в одном из домов официально зафиксированы 45 случаев COVID-19, в том числе у 15 детей. Всего с начала мая 349 жителей района получили положительные результаты тестов на коронавирус, в это количество входят также и 57 сотрудников склада "Красное & Белое", которые живут в этом районе. Всего на складе зафиксировано уже более 150 случаев заражения, подчеркнул глава региона.
Куйвашев добавил, что по его поручению региональный штаб займется ситуацией в Железнодорожном районе отдельно, контроль за происходящим будет усилен и со стороны полиции. По его словам, на ситуацию на этой территории могло повлиять, в том числе, большое количество общежитий, где людям трудно снизить количество контактов друг с другом.
По последним данным, общее число зафиксированных случаев новой коронавирусной инфекции достигло 3443. Двенадцать человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.