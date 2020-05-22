В Свердловской области продлили ограничительные меры из-за COVID-19

"Я принял решение продлить все ограничительные меры еще на неделю - пока до 1 июня", - написал Куйвашев на своей странице в Instagram .

Куйвашев добавил, что по его поручению региональный штаб займется ситуацией в Железнодорожном районе отдельно, контроль за происходящим будет усилен и со стороны полиции. По его словам, на ситуацию на этой территории могло повлиять, в том числе, большое количество общежитий, где людям трудно снизить количество контактов друг с другом.