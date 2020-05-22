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В МИД призвали США вывести ядерное оружие из Европы
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РИА Новости

В МИД призвали США вывести ядерное оружие из Европы

16:14 22.05.2020
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© AP Photo / StringerГлавный въезд на базу "Бюхель" в Германии
Главный въезд на базу Бюхель в Германии
© AP Photo / Stringer
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. США для нормализации обстановки и перевода дискуссии в более спокойное русло следовало бы вывести из Европы свое нестратегическое ядерное оружие, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Для целей нормализации обстановки и перевода дискуссии в более спокойное русло США для начала следовало бы вывести из Европы свое нестратегическое ядерное оружие, вернуть его на свою территорию и тем самым обеспечить выполнение самим Вашингтоном и его и союзниками, являющимися неядерными государствами по смыслу Договора о нераспространении ядерного оружия, полное выполнение его базовых ключевых статей", - заявил он в интервью газете "Коммерсант".
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Сергей РябковЕвропаСШАВ мире
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