Путин: план по оснащению аппаратами ИВЛ специальных коек не выполнен

"Что касается совсем специализированных коек, имею в виду коек оборудованных ИВЛами... план полностью по оснащению системами ИВЛ этих коек не выполнен. Правда, свободных из числа имеющихся коек с ИВЛами 91,8% ", - сказал Путин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.