Путин: план по оснащению аппаратами ИВЛ специальных коек не выполнен

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. План по оснащению аппаратами ИВЛ специальных коек не выполнен, но 91,8% мест пока свободны, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается совсем специализированных коек, имею в виду коек оборудованных ИВЛами... план полностью по оснащению системами ИВЛ этих коек не выполнен. Правда, свободных из числа имеющихся коек с ИВЛами 91,8% ", - сказал Путин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
По словам президента, план по развертыванию коек с кислородом перевыполнен, свободны 34% от имеющегося коечного фонда.
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