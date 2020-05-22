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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T16:17
https://ria.ru/20200522/1571850673.html
Путин: план по оснащению аппаратами ИВЛ специальных коек не выполнен
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РИА Новости

Путин: план по оснащению аппаратами ИВЛ специальных коек не выполнен

16:14 22.05.2020 (обновлено: 16:17 22.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПалаты во временном госпитале для пациентов с COVID-19
Палаты во временном госпитале для пациентов с COVID-19
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Палаты во временном госпитале для пациентов с COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. План по оснащению аппаратами ИВЛ специальных коек не выполнен, но 91,8% мест пока свободны, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается совсем специализированных коек, имею в виду коек оборудованных ИВЛами... план полностью по оснащению системами ИВЛ этих коек не выполнен. Правда, свободных из числа имеющихся коек с ИВЛами 91,8% ", - сказал Путин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
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По словам президента, план по развертыванию коек с кислородом перевыполнен, свободны 34% от имеющегося коечного фонда.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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