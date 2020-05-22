Путин надеется, что не станет пациентом врачей, борющихся с коронавирусом

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе общения с врачами по коронавирусу выразил надежду, что не станет их пациентом.
"Я, слава богу, вашим пациентом не являюсь, надеюсь, и не придется, но некоторые мои коллеги, которые лежали в других клиниках, они сталкивались с вашими специалистами, которые постоянно принимали участие в совместной работе, консультациях, всегда были рядом и помогали", - сказал он, обращаясь к главврачу городской клинической больницы №52 московского департамента здравоохранения Марьяне Лысенко.
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