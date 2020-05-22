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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T16:12
https://ria.ru/20200522/1571850420.html
Путин надеется, что не станет пациентом врачей, борющихся с коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571801112_0:332:3049:2047_1036x0_80_0_0_469a2858b41c6447bc7b8cbd75ccbabd.jpg
РИА Новости

Путин надеется, что не станет пациентом врачей, борющихся с коронавирусом

16:12 22.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе общения с врачами по коронавирусу выразил надежду, что не станет их пациентом.
"Я, слава богу, вашим пациентом не являюсь, надеюсь, и не придется, но некоторые мои коллеги, которые лежали в других клиниках, они сталкивались с вашими специалистами, которые постоянно принимали участие в совместной работе, консультациях, всегда были рядом и помогали", - сказал он, обращаясь к главврачу городской клинической больницы №52 московского департамента здравоохранения Марьяне Лысенко.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоВладимир Путин
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