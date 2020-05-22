Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T20:52
https://ria.ru/20200522/1571850261.html
В Архангельской области выявили 84 новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571823312_0:31:3116:1784_1036x0_80_0_0_88ae0d34bba71cc04e04b0bd8073fabd.jpg
РИА Новости

В Архангельской области выявили 84 новых случаев заражения коронавирусом

16:09 22.05.2020 (обновлено: 20:52 22.05.2020)
670
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Медицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МУРМАНСК, 22 мая – РИА Новости. Количество выявленных заболевших коронавирусом за последние сутки в Архангельской области составило 84 человека, и это самый высокий показатель с начала эпидемии, сообщили РИА Новости в оперштабе региона.
"За последние сутки в Архангельской области выявлены 84 новых случая COVID-19, это самый высокий прирост за все время. Это связано в основном с увеличением числа контактных заразившихся", - пояснили в штабе.
Таким образом по состоянию на 22 мая общее число заболевших в регионе составило 972 человека, из них 393 уже выздоровели и выписаны из больниц. Среди новых заболевших - четверо сотрудников и один пациент карантинных отделений Архангельской областной клинической больницы, 21 архангелогородец, 53 северодвинца, два жителя Устьянского района, один новодвинец, по одному заболевшему также в Вельском и Приморском районах.
"Девятнадцать пациентов с диагнозом COVID-19 находятся в реанимации, из них 15 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких", - добавили в штабе.
Как сообщили в оперативном штабе, на утро пятницы в лечебных учреждениях области свободно более 200 инфекционных коек, кроме того, продолжают развертывать дополнительные: с субботы к приему пациентов будут готовы еще 70 инфекционных коек в Северодвинске, 10 - в Вельске и 40 - в Архангельске.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
000200
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19АрхангельскСеверодвинскУстьянский районОбщество
Рекомендуем
Медицинский работник в лифте в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
В Архангельской области проверят очаг COVID-19 в Северодвинске
Засохшая трава на пастбище
Ученые предупредили об угрозе засухи в Поволжье и на юге России
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Голикова предрекла рост смертности от коронавируса в мае
Президент Бразилии Жаир Болсонару
Болсонару прокомментировал опубликованное видео с его встречи с кабмином
Лондон
СМИ: советник Джонсона с симптомами COVID-19 нарушил самоизоляцию
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Названа болезнь, увеличивающая риск смерти от коронавируса
Здание МИД России
МИД призвал не верить США на слово в сфере контроля над вооружениями
Ким Чен Ын во время визита на завод удобрений к северу от Пхеньяна
СМИ рассказали о местонахождении Ким Чен Ына
Медицинские работники доставляют пациента в больницу в Санту-Андре, Бразилия
В ВОЗ назвали новый эпицентр пандемии COVID-19
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
В МИД заявили о неготовности США подтвердить недопустимость ядерной войны
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке
Путин попросил разъяснить показатели смертности от COVID в горах в Европе
Прохожие на Красной площади в Москве
Собянин объявил о смягчении ограничений по коронавирусу
Сторонник президента Бразилии во время акции протеста против карантинных мер в Сан-Паулу
Бразилия обошла Россию по числу заразившихся коронавирусом
Спасатели на месте крушения пассажирского самолета в жилом районе недалеко от аэропорта в Карачи
Airbus предоставит помощь в расследовании крушения А320 в Пакистане
Туапсинский нефтеперерабатывающий завод
Госдеп назвал условие для снятия санкций с "дочки" Роснефти
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:30Ученые предупредили об угрозе засухи в Поволжье и на юге России
05:26Общественники жестко ответили на критику тульской медсестры в купальнике
05:21Болсонару прокомментировал опубликованное видео с его встречи с кабмином
05:20СМИ: Джонсон планирует сократить участие Huawei в сетях 5G до нуля
05:17NI впечатлен возрождением "морского монстра" из России
05:11СМИ: власти США обсуждали возможность проведения ядерных испытаний
05:04Минторг США внёс 33 организации из Китая в санкционный лист
04:51Украина, Британия, США и Эстония не явились на заседание СБ ООН по Крыму
04:38Юрист предупредила о возможной дискриминации из-за тестов на COVID-19
04:35Эксперт предложил ввести обязательный тест на COVID-19 раз в месяц
04:29Раскрыты детали массового убийства рыбаков на Украине
04:25Менеджеры разработчика вакцины от COVID заработали миллионы, сообщило СМИ
04:12В Китае впервые с начала эпидемии не выявили новых случаев COVID-19
03:59Число жертв крушения самолета в Пакистане выросло до 97
03:59"Это ужасно": Сергей Лазарев разочаровался в карьере певца
03:52В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 60 тысяч человек
03:50Бразилия обошла Россию по числу заразившихся коронавирусом
03:46В Канаде число зараженных коронавирусом превысило 82 тысячи человек
03:39"Роскосмос" сообщил дату запуска следующего российского модуля на МКС
03:34В Бразилии министерство требует суда над губернаторами из-за карантина
Лента новостейМолния