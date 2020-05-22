В Архангельской области выявили 84 новых случаев заражения коронавирусом

МУРМАНСК, 22 мая – РИА Новости. Количество выявленных заболевших коронавирусом за последние сутки в Архангельской области составило 84 человека, и это самый высокий показатель с начала эпидемии, сообщили РИА Новости в оперштабе региона.
"За последние сутки в Архангельской области выявлены 84 новых случая COVID-19, это самый высокий прирост за все время. Это связано в основном с увеличением числа контактных заразившихся", - пояснили в штабе.
Таким образом по состоянию на 22 мая общее число заболевших в регионе составило 972 человека, из них 393 уже выздоровели и выписаны из больниц. Среди новых заболевших - четверо сотрудников и один пациент карантинных отделений Архангельской областной клинической больницы, 21 архангелогородец, 53 северодвинца, два жителя Устьянского района, один новодвинец, по одному заболевшему также в Вельском и Приморском районах.
"Девятнадцать пациентов с диагнозом COVID-19 находятся в реанимации, из них 15 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких", - добавили в штабе.
Как сообщили в оперативном штабе, на утро пятницы в лечебных учреждениях области свободно более 200 инфекционных коек, кроме того, продолжают развертывать дополнительные: с субботы к приему пациентов будут готовы еще 70 инфекционных коек в Северодвинске, 10 - в Вельске и 40 - в Архангельске.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.