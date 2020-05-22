Путин заявил о необходимости резерва коек для пациентов с COVID-19

"Вы, конечно, посмотрите самым внимательным образом на то, что нам нужно и сколько нужно, это вам виднее, сколько нам коек нужно, специально оборудованных ИВЛ, кислородом и так далее. Но резерв у нас точно должен быть. Я вас прошу самым серьёзным образом к этому отнестись", - сказал Путин в ходе совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.