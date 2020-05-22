Путин заявил о необходимости резерва коек для пациентов с COVID-19

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Резерв медицинских коек и оборудования для пациентов с коронавирусом в стране должен оставаться обязательно, заявил президент России Владимир Путин.
"Вы, конечно, посмотрите самым внимательным образом на то, что нам нужно и сколько нужно, это вам виднее, сколько нам коек нужно, специально оборудованных ИВЛ, кислородом и так далее. Но резерв у нас точно должен быть. Я вас прошу самым серьёзным образом к этому отнестись", - сказал Путин в ходе совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
Таким образом он прокомментировал слова министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко о том, что ряд регионов со спокойной эпидситуацией по коронавирусу просит вернуть часть выделенных под больных COVID-19 коек для оказания плановой медпомощи.
Глава государства обратил внимание участников совещания и на то, что по некоторым прогнозам, в том числе и ВОЗ, осенью текущего года может быть вторая волна заболевания коронавирусом.
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