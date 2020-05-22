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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T17:13
https://ria.ru/20200522/1571850208.html
Путин заявил о необходимости резерва коек для пациентов с COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571734614_0:0:2996:1685_1036x0_80_0_0_3f5c378ce8ad527463b93147c28a8e5e.jpg
РИА Новости

Путин заявил о необходимости резерва коек для пациентов с COVID-19

16:09 22.05.2020 (обновлено: 17:13 22.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Резерв медицинских коек и оборудования для пациентов с коронавирусом в стране должен оставаться обязательно, заявил президент России Владимир Путин.
"Вы, конечно, посмотрите самым внимательным образом на то, что нам нужно и сколько нужно, это вам виднее, сколько нам коек нужно, специально оборудованных ИВЛ, кислородом и так далее. Но резерв у нас точно должен быть. Я вас прошу самым серьёзным образом к этому отнестись", - сказал Путин в ходе совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
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Таким образом он прокомментировал слова министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко о том, что ряд регионов со спокойной эпидситуацией по коронавирусу просит вернуть часть выделенных под больных COVID-19 коек для оказания плановой медпомощи.
Глава государства обратил внимание участников совещания и на то, что по некоторым прогнозам, в том числе и ВОЗ, осенью текущего года может быть вторая волна заболевания коронавирусом.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир ПутинПолитика
Популярные комментарии
С этим COVID-19 вы господа вообще забыли о плановых операциях, о практически закрытых поликлиниках, о людях с хроническими заболеваниями и нуждающихся в диспансерном наблюдении, много бравурно-показных рапортов о численности койко мест под COVID-19, а решение насущных повседневных задач поликлиническими учреждениями здравоохранения откладывается на потом. Это, на мой взгляд, абсолютно неправильный подход, не решающий проблемы, а накапливающий их для решения в будущем, но этого будущего для некоторой части больных может уже и не наступить. Это моё мнение.
22 мая, 17:35
ВКВладимир Карельский
2801000
Нюх, как у лисицы, глаз, как у орла. Колитесь уже, ВВ- откуда такая осведомлённость?
22 мая, 17:21
Nikkollo N
863000
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