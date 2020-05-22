Россия намерена добиваться снятия эмбарго против Ирана

"Нынешний разрешительный порядок - это продолжение, называя вещи своими именами, более жесткого режима эмбарго, существовавшего до принятии резолюции 2231. Как прописано в резолюции, и как мы это знаем из многочисленных обсуждений данного вопроса, Россия, безусловно, сделает все для того, чтобы ничего такого после 18 октября не существовало", - сказал Рябков во время онлайн-дискуссии, организованной Фондом поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова.