Россия намерена добиваться снятия эмбарго против Ирана

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Москва сделает все, чтобы оружейное эмбарго в отношении Ирана после октября не действовало, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Так называемое оружейное эмбарго или разрешительный режим поставок обычных вооружений в отношении Ирана истекает 18 октября.
"Нынешний разрешительный порядок - это продолжение, называя вещи своими именами, более жесткого режима эмбарго, существовавшего до принятии резолюции 2231. Как прописано в резолюции, и как мы это знаем из многочисленных обсуждений данного вопроса, Россия, безусловно, сделает все для того, чтобы ничего такого после 18 октября не существовало", - сказал Рябков во время онлайн-дискуссии, организованной Фондом поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова.
"Не допускаю и мысли, что после 18 октября 2020 года в отношении Ирана будет действовать ограничительный режим в каком бы то ни было виде в плане поставок туда вооружений по семи категориям регистра обычных вооружений ООН", - добавил он.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение 5 лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
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