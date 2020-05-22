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2020-05-22T16:06
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В МИД заявили о неготовности США подтвердить недопустимость ядерной войны
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РИА Новости

В МИД заявили о неготовности США подтвердить недопустимость ядерной войны

16:06 22.05.2020
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© РИА Новости / Владимир БарановЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Баранов
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Неготовность США и НАТО подтвердить недопустимость ядерной войны является тревожным показателем, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Но ни США, ни их ближайшие союзники по НАТО, обладающие ядерным оружием, к сожалению, не готовы переподтвердить известную формулу 1980-х годов о том, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана, что мы им уже неоднократно предлагали. Это тревожный индикатор того, как эволюционирует стратегическое мышление у наших партнеров", - заявил он в интервью газете "Коммерсант".
Он добавил, что по сути США приписывают РФ "нарождающиеся у них самих концепции о возможности одержать победу в ядерной войне". "Мы же наоборот активнейшим образом выступаем против такого подхода", - подчеркнул Рябков.
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