В МИД заявили о неготовности США подтвердить недопустимость ядерной войны

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Неготовность США и НАТО подтвердить недопустимость ядерной войны является тревожным показателем, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Но ни США, ни их ближайшие союзники по НАТО, обладающие ядерным оружием, к сожалению, не готовы переподтвердить известную формулу 1980-х годов о том, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана, что мы им уже неоднократно предлагали. Это тревожный индикатор того, как эволюционирует стратегическое мышление у наших партнеров", - заявил он в интервью газете "Коммерсант".
Он добавил, что по сути США приписывают РФ "нарождающиеся у них самих концепции о возможности одержать победу в ядерной войне". "Мы же наоборот активнейшим образом выступаем против такого подхода", - подчеркнул Рябков.