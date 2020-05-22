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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T16:21
https://ria.ru/20200522/1571850072.html
Путин поручил подготовить предложения по преодолению последствий пандемии
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571788073_696:946:2368:1886_1036x0_80_0_0_3330aff983ccabbfcedd54a98628612a.jpg
РИА Новости

Путин поручил подготовить предложения по преодолению последствий пандемии

16:06 22.05.2020 (обновлено: 16:21 22.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ В. Путин. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить рекомендации по преодолению последствий пандемии коронавируса, в том числе в экономике, а также наметить меры по дальнейшей борьбе с коронавирусной инфекцией.
"Я прошу с учетом результатов нашего сегодняшнего обсуждения всех коллег из правительства подготовить дальнейшие рекомендации, связанные и с преодолением самой коронавирусной инфекции, по дальнейшим мероприятиям по борьбе с COVID-19", - заявил Путин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в России.
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"И, конечно, нам нужны рекомендации специалистов по поводу того, как мы будем восстанавливать нормальную жизнь в стране, что мы будем делать в ближайшее время с открытием экономики, какими темпами и по каким направлениям нам нужно двигаться. Жду от вас докладов в самое ближайшее время", - добавил президент, обращаясь к участникам встречи.
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