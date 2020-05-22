Путин поручил подготовить предложения по преодолению последствий пандемии

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить рекомендации по преодолению последствий пандемии коронавируса, в том числе в экономике, а также наметить меры по дальнейшей борьбе с коронавирусной инфекцией.
"Я прошу с учетом результатов нашего сегодняшнего обсуждения всех коллег из правительства подготовить дальнейшие рекомендации, связанные и с преодолением самой коронавирусной инфекции, по дальнейшим мероприятиям по борьбе с COVID-19", - заявил Путин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в России.
"И, конечно, нам нужны рекомендации специалистов по поводу того, как мы будем восстанавливать нормальную жизнь в стране, что мы будем делать в ближайшее время с открытием экономики, какими темпами и по каким направлениям нам нужно двигаться. Жду от вас докладов в самое ближайшее время", - добавил президент, обращаясь к участникам встречи.
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