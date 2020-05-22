Путин поручил подготовить предложения по преодолению последствий пандемии

"И, конечно, нам нужны рекомендации специалистов по поводу того, как мы будем восстанавливать нормальную жизнь в стране, что мы будем делать в ближайшее время с открытием экономики, какими темпами и по каким направлениям нам нужно двигаться. Жду от вас докладов в самое ближайшее время", - добавил президент, обращаясь к участникам встречи.