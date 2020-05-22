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ВТБ запустил фонды ответственного инвестирования
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РИА Новости

ВТБ запустил фонды ответственного инвестирования

16:06 22.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПавильон группы ВТБ в "Экспофоруме" накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
Павильон группы ВТБ в Экспофоруме накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. ВТБ Капитал Инвестиции запустил фонды ответственного инвестирования, сообщает пресс-служба банка ВТБ.
"Ответственное инвестирование – подход к распределению капитала, основанный на том, что компании, нацеленные на решение социальных и экологических проблем общества, в долгосрочной перспективе показывают стабильные результаты роста бизнеса. Потенциальная доходность акций компаний ответственного инвестирования на долгосрочном горизонте может быть обусловлена в том числе ростом популярности такой концепции в мире. На протяжении последних лет на мировых финансовых рынках отмечается значительный приток инвестиций в акции компаний с высоким ESG рейтингом, что оказывает им поддержку в условиях повышенной волатильности", - говорится в сообщении пресс-службы.
Пресс-служба отмечает, что ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ВТБ - Фонд Акций. Ответственные инвестиции" предназначен для клиентов с агрессивной стратегией инвестирования. Стратегия фонда нацелена на долгосрочный прирост капитала за счет инвестирования в акции российских эмитентов, которые имеют высокий потенциал роста и одновременно прошли анализ и соответствуют критериям ESG.
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ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ВТБ – Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции" ориентирован на консервативных инвесторов. Стратегия фонда нацелена на инвестирование средств в корпоративные облигации российских эмитентов, для которых экологические, социальные и управленческие факторы были интегрированы в производственный процесс.
По словам главного исполнительного директора ВТБ Капитал Инвестиции, старшего вице-президента ВТБ, председателя совета директоров ВТБ Капитал Управление активами Владимира Потапова, инвестирование становится все более популярным способом сохранения и приумножения средств среди населения.
"Мы видим значительный приток инвесторов на рынок и хотим предоставить им возможность вкладывать средства ответственно, в соответствии с лучшими мировыми практиками ESG. Компании, удовлетворяющие метрикам ESG, становятся объектом внимания все большего числа инвесторов по всему миру, и мы уверены, что в России такой подход будет также востребован.
Для наших инвесторов важно, чтобы инвестиции не просто работали, а работали на благо всего общества", - отметил Потапов, слова которого цитирует пресс-служба ВТБ.
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ВТБНовости компаний - Экономика
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