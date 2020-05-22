МИД призвал не верить США на слово в сфере контроля над вооружениями

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. США нельзя верить на слово в сфере контроля над вооружениями, все будущие договоренности с Вашингтоном должны быть проверяемыми, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Любая договоренность должна быть проверяемой. С учетом серийного характера нарушений договоренностей в сфере контроля над вооружениями Соединенным Штатам на слово верить нельзя", - заявил он в интервью газете "Коммерсант".
Рябков напомнил, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договор по открытому небу уже стали "жертвой американского политического волюнтаризма".