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2020-05-22T16:32
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МИД призвал не верить США на слово в сфере контроля над вооружениями
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РИА Новости

МИД призвал не верить США на слово в сфере контроля над вооружениями

16:05 22.05.2020 (обновлено: 16:32 22.05.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание МИД России
Здание МИД России
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание МИД России. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. США нельзя верить на слово в сфере контроля над вооружениями, все будущие договоренности с Вашингтоном должны быть проверяемыми, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Любая договоренность должна быть проверяемой. С учетом серийного характера нарушений договоренностей в сфере контроля над вооружениями Соединенным Штатам на слово верить нельзя", - заявил он в интервью газете "Коммерсант".
Рябков напомнил, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договор по открытому небу уже стали "жертвой американского политического волюнтаризма".
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