Россия готова обсуждать с США перспективные системы вооружения

По его словам, озабоченности РФ связаны с приобретающей глобальный характер американской системой ПРО, с перспективами выведения ударных вооружений в космос, с разработкой конвенциональных систем глобального удара и целым рядом других факторов, непосредственно влияющих на стратегическую стабильность.