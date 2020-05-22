Россия готова обсуждать с США перспективные системы вооружения

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Россия готова обсуждать свои перспективные системы вооружения с США, если они пойдут на обсуждение вопросов, вызывающих озабоченность у РФ, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Если они хотят договариваться, путь открыт. Условием нашей готовности обсуждать перспективные типы (вооружений) является согласие США с предметным обсуждением наших озабоченностей", - заявил он в интервью газете "Коммерсант".
По его словам, озабоченности РФ связаны с приобретающей глобальный характер американской системой ПРО, с перспективами выведения ударных вооружений в космос, с разработкой конвенциональных систем глобального удара и целым рядом других факторов, непосредственно влияющих на стратегическую стабильность.