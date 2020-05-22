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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T16:00
https://ria.ru/20200522/1571849741.html
В Португалии число случаев коронавируса превысило 30 тысяч
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570751903_0:128:2951:1787_1036x0_80_0_0_831eb3c852c554af00352c1245f65cd1.jpg
РИА Новости

В Португалии число случаев коронавируса превысило 30 тысяч

16:00 22.05.2020
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© REUTERS / Rafael MarchanteГраффити с изображением врача на улице в Лиссабоне
Граффити с изображением врача на улице в Лиссабоне
© REUTERS / Rafael Marchante
Граффити с изображением врача на улице в Лиссабоне
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Число случаев заражения COVID-19 в Португалии превысило 30 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
За минувшие сутки в стране умерли 12 человек, общее число жертв составило 1289 человек. Число выявленных случаев заражения достигло 30 200 человек, за последние 24 часа – 288 человек. Выздоровели 7590 человека, за последние сутки выздоровели 1138 человек.
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С понедельника, 18 мая, Португалия перешла ко второй фазе ослабления карантинных мер, которая предполагает открытие ресторанов, баров, кафе, террас, музеев, небольших магазинов площадью до 44 квадратных метров – все при ограниченном числе посетителей и соблюдении социальной дистанции.
Возобновили работу детские сады и школы (для учащихся 11 и 12 классов) – при повышенных мерах санитарной безопасности и обязательном ношении масок. Родственники вновь могут посещать своих близких в домах престарелых.
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Ранее премьер-министр Португалии Антониу Кошта представил правила посещения пляжей, которые откроются 6 июня. Так, между разными группами необходимо будет соблюдать дистанцию в 1,5 метра, расстояние между зонтами должно быть не менее трех метров. Продавцы должны будут в обязательном порядке использовать маски, а сотрудники пляжа дезинфицировать лежаки и зонты. Заниматься спортом компаниями на пляжах будет запрещено. Пляжи будут отмечать по уровню загруженности: низкая (1/3) - зеленый, средняя (2/3) - желтый, полная – красный, информацию в реальном времени можно будет отслеживать в специальном приложении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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