В Португалии число случаев коронавируса превысило 30 тысяч

Граффити с изображением врача на улице в Лиссабоне

Граффити с изображением врача на улице в Лиссабоне

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Число случаев заражения COVID-19 в Число случаев заражения COVID-19 в Португалии превысило 30 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.

За минувшие сутки в стране умерли 12 человек, общее число жертв составило 1289 человек. Число выявленных случаев заражения достигло 30 200 человек, за последние 24 часа – 288 человек. Выздоровели 7590 человека, за последние сутки выздоровели 1138 человек.

С понедельника, 18 мая, Португалия перешла ко второй фазе ослабления карантинных мер, которая предполагает открытие ресторанов, баров, кафе, террас, музеев, небольших магазинов площадью до 44 квадратных метров – все при ограниченном числе посетителей и соблюдении социальной дистанции.

Возобновили работу детские сады и школы (для учащихся 11 и 12 классов) – при повышенных мерах санитарной безопасности и обязательном ношении масок. Родственники вновь могут посещать своих близких в домах престарелых.

Ранее премьер-министр Португалии Антониу Кошта представил правила посещения пляжей, которые откроются 6 июня. Так, между разными группами необходимо будет соблюдать дистанцию в 1,5 метра, расстояние между зонтами должно быть не менее трех метров. Продавцы должны будут в обязательном порядке использовать маски, а сотрудники пляжа дезинфицировать лежаки и зонты. Заниматься спортом компаниями на пляжах будет запрещено. Пляжи будут отмечать по уровню загруженности: низкая (1/3) - зеленый, средняя (2/3) - желтый, полная – красный, информацию в реальном времени можно будет отслеживать в специальном приложении.