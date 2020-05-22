ОНФ пообещал постоянно следить за ситуацией с поддержкой НКО

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Общероссийский народный фронт будет в постоянном режиме следить за ситуацией с поддержкой социально ориентированных НКО в стране, сообщил РИА Новости заместитель руководителя исполкома ОНФ Общероссийский народный фронт будет в постоянном режиме следить за ситуацией с поддержкой социально ориентированных НКО в стране, сообщил РИА Новости заместитель руководителя исполкома ОНФ Дмитрий Поликанов

Ранее в пятницу глава комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Иосиф Дискин заявил, что необходимо подключить ОНФ к мониторингу исполнения органами госвласти поддержки социально ориентированных НКО. Комментируя это заявление, Поликанов сказал, что Народный фронт намерен контролировать выполнение поручений президента РФ Владимира Путина по части поддержки разных пострадавших отраслей. Об этом Путин просил движение на селекторных совещаниях.

"Сейчас значительная часть соответствующей нормативной базы формируется. В начале июня мы проведем экспертное совещание с коллегами из некоммерческого сектора и посмотрим, насколько те решения, которые органы исполнительной власти приняли в развитии поручений президента, соответствуют изначальному запросу, который шел от некоммерческих организаций, и насколько они соответствуют духу поручений президента", - отметил Поликанов.

Далее Народный фронт будет "в постоянном режиме" мониторить, насколько НКО смогли воспользоваться положенными им мерами поддержки, насколько они оказались полезными и эффективными, "когда дело дошло до правоприменения".

"Мало принять нормативную базу, важно еще то, как она дальше будет применяться на практике, и мы в этом видим свою задачу – осуществить и здесь общественный контроль", - заключил Поликанов.

Ранее Путин подписал перечень поручений по поддержке социально ориентированных НКО с учетом ограничений по коронавирусу . В соответствии с поручениями правительство РФ также рассмотрит вопрос о льготах для благотворителей в соотношении пожертвований к затратам. Глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов , в свою очередь, отмечал, что предложенные Путиным меры важны и актуальны, а введение льгот для социально ориентированных НКО может мотивировать российские компании заниматься благотворительностью.