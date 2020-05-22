ВКонтакте подвела итоги VK Fest

Также в дни фестиваля ВКонтакте организовала благотворительную акцию: пользователи могли собрать деньги для некоммерческих организаций, отправляя друзьям подарок с хомяком Сеней. Сумма превысила 2 миллиона рублей — она будет перечислена фондам, которые помогают больницам справиться со вспышкой коронавирусной инфекции, а также центру, куда пострадавшие от домашнего насилия могут прийти за психологической и юридической помощью.