ВКонтакте подвела итоги VK Fest

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Завершился VK Fest — крупнейший семидневный онлайн-фестиваль 2020 года. Трансляцию посмотрели 41 миллион человек из 203 стран. Всего она собрала 280 миллионов просмотров.
Пользователи оставили 2,6 миллиона комментариев и 2,2 миллиона отметок "Нравится". Кроме того, зрители делились впечатлениями от эфира со своими друзьями — они сделали 405 тысяч публикаций с хештегом #vkfest2020.
15 мая, 16:00VK Fest. Прямая трансляция
Также в дни фестиваля ВКонтакте организовала благотворительную акцию: пользователи могли собрать деньги для некоммерческих организаций, отправляя друзьям подарок с хомяком Сеней. Сумма превысила 2 миллиона рублей — она будет перечислена фондам AdVita и "Не напрасно", которые помогают больницам справиться со вспышкой коронавирусной инфекции, а также центру "Насилию.нет", куда пострадавшие от домашнего насилия могут прийти за психологической и юридической помощью.
VK Fest прошёл ВКонтакте с 15 по 21 мая. Ведущими фестиваля стали Владимир Маркони и голосовой ассистент "Маруся". Концерты дали более 70 музыкантов: от Ольги Бузовой и Сергея Лазарева до YUNGBLUD и Hurts. Больше всего зрителей собрали выступления "Руки Вверх!", Басты, Ramil’.