В Москве пожарные помогли утятам выбраться из коллектора

Дежурные Пожарно-спасательного центра выехали на улицу Твардовского после сообщения неравнодушных граждан о том, что маленькие утята упали в водопроводный коллектор и достать их не получается.
"По прибытии дежурная смена 204-го Пожарно-спасательного отряда с помощью штурмовой лестницы спустилась в коллектор, поймала и посадила утят в коробку, после чего достала птенцов из ямы", - отметили в пресс-службе.
18 мая, 21:17ПДД для утят: росгвардейцы помогли целому семейству перейти дорогуВ Москве росгвардейцам пришлось ограничить движение на дороге, чтобы утиная семья могла спокойно перейти на противоположную сторону Ленинского проспекта. Экипаж сотрудников вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии находился на маршруте патрулирования, когда в их поле зрения попало утиное семейство, которое пыталось перейти дорогу.