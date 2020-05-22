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2020-05-22T20:44
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В Москве пожарные помогли утятам выбраться из коллектора
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РИА Новости

В Москве пожарные помогли утятам выбраться из коллектора

15:58 22.05.2020 (обновлено: 20:44 22.05.2020)
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© РИА Новости / пресс-служба департамента ГОЧСиПБ МосквыУтята, извлеченные из коллектора сотрудниками ГОЧСиПБ Москвы
Утята, извлеченные из коллектора сотрудниками ГОЧСиПБ Москвы
© РИА Новости / пресс-служба департамента ГОЧСиПБ Москвы
Утята, извлеченные из коллектора сотрудниками ГОЧСиПБ Москвы
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Пожарные в Москве вытащили утят, упавших в водопроводный коллектор, их вернули маме-утке, сообщила пресс-служба департамента ГОЧСиПБ столицы.
Дежурные Пожарно-спасательного центра выехали на улицу Твардовского после сообщения неравнодушных граждан о том, что маленькие утята упали в водопроводный коллектор и достать их не получается.
"По прибытии дежурная смена 204-го Пожарно-спасательного отряда с помощью штурмовой лестницы спустилась в коллектор, поймала и посадила утят в коробку, после чего достала птенцов из ямы", - отметили в пресс-службе.
ПДД для утят: росгвардейцы помогли целому семейству перейти дорогу
18 мая, 21:17
ПДД для утят: росгвардейцы помогли целому семейству перейти дорогуВ Москве росгвардейцам пришлось ограничить движение на дороге, чтобы утиная семья могла спокойно перейти на противоположную сторону Ленинского проспекта. Экипаж сотрудников вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии находился на маршруте патрулирования, когда в их поле зрения попало утиное семейство, которое пыталось перейти дорогу.
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ГОЧСиПБМоскваПроисшествия
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