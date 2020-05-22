В Свердловской области военные обеззаразили почти 120 соцобъектов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Военные Центрального военного округа (ЦВО) завершили обеззараживание более 100 социальных объектов Свердловской области, сообщил начальник войск РХБ защиты ЦВО полковник Александр Родионов.
"Мобильные расчеты оперативного реагирования отдельного соединения РХБ защиты ЦВО провели обеззараживание 119 объектов социального блока Свердловской области. Специальная обработка с использование авторазливочных станций АРС-14КМ и комплектов ДКВ-1 прошла в домах-интернатах, диспансерах, детских домах и иных учреждениях медицинского патроната", - приводятся в сообщении ЦВО слова Родионова.
По его словам, общая площадь обработанных объектов превысила 500 тысяч квадратных метров. Расчеты специальной обработки провели комплексное обеззараживание специальных и жилых помещений зданий, фасадов, заборов, входных групп и всей наземной инфраструктуры.
В пресс-службе ЦВО уточнили, что специальная обработка социальных учреждений Свердловской области проводилась по решению командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина в ответ на обращение правительства региона.
Дезинфекция прошла не только на соцобъектах Екатеринбурга, но и на отдаленных территориях, в том числе в Тугулымском, Артинском, Тавдинском и Карпинском районах Свердловской области.
По данным оперативного штаба региона по профилактике COVID-19, общее число зафиксированных случаев новой коронавирусной инфекции в регионе достигло 3443. Двенадцать человек скончались.
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