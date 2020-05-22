В Свердловской области военные обеззаразили почти 120 соцобъектов

Вид на Екатеринбург со смотровой площадки бизнес-центра "Высоцкий"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Военные Центрального военного округа ( Военные Центрального военного округа ( ЦВО ) завершили обеззараживание более 100 социальных объектов Свердловской области , сообщил начальник войск РХБ защиты ЦВО полковник Александр Родионов.

"Мобильные расчеты оперативного реагирования отдельного соединения РХБ защиты ЦВО провели обеззараживание 119 объектов социального блока Свердловской области. Специальная обработка с использование авторазливочных станций АРС-14КМ и комплектов ДКВ-1 прошла в домах-интернатах, диспансерах, детских домах и иных учреждениях медицинского патроната", - приводятся в сообщении ЦВО слова Родионова.

По его словам, общая площадь обработанных объектов превысила 500 тысяч квадратных метров. Расчеты специальной обработки провели комплексное обеззараживание специальных и жилых помещений зданий, фасадов, заборов, входных групп и всей наземной инфраструктуры.

В пресс-службе ЦВО уточнили, что специальная обработка социальных учреждений Свердловской области проводилась по решению командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина в ответ на обращение правительства региона.

Дезинфекция прошла не только на соцобъектах Екатеринбурга , но и на отдаленных территориях, в том числе в Тугулымском, Артинском, Тавдинском и Карпинском районах Свердловской области.

По данным оперативного штаба региона по профилактике COVID-19, общее число зафиксированных случаев новой коронавирусной инфекции в регионе достигло 3443. Двенадцать человек скончались.