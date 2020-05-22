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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T15:56
https://ria.ru/20200522/1571849429.html
В Москве около десяти тысяч работников обследовали на антитела к COVID-19
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РИА Новости

В Москве около десяти тысяч работников обследовали на антитела к COVID-19

15:56 22.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Медицинский работник . Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. В московских медицинских центрах обследовано уже около 10 тысяч медработников на определение антител к коронавирусной инфекции, сообщила глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова.
"Мы неоднократно вам докладывали по разработкам различных тест-систем. По разработке и регистрации системы для количественного определения антител в крови, эта система была своевременно зарегистрирована, и на сегодняшний день, используя ее, мы начали исследование напряженности иммунитета у медицинских работников, и в первую очередь Москвы, потому что именно Москва попала в эту непростую ситуацию первой", - рассказала Попова на совещании президента РФ о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
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"На сегодняшний день в 51 медицинском центре обследовано около 10 тысяч медицинских работников, разные цифры в разных учреждениях. В детских больницах это не более 10%, в больницах, которые встретились первыми, в клинической инфекционной больнице номер 1 и номер 2 - это порядка 30%", - пояснила она.
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