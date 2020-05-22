В Москве около десяти тысяч работников обследовали на антитела к COVID-19

"Мы неоднократно вам докладывали по разработкам различных тест-систем. По разработке и регистрации системы для количественного определения антител в крови, эта система была своевременно зарегистрирована, и на сегодняшний день, используя ее, мы начали исследование напряженности иммунитета у медицинских работников, и в первую очередь Москвы, потому что именно Москва попала в эту непростую ситуацию первой", - рассказала Попова на совещании президента РФ о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.