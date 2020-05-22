В МИД рассказали о позиции России по Договору по открытому небу

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Москва намерена разъяснить государствам — участникам Договора по открытому небу, что США лгут, обвиняя Россию в нарушении документа, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
"Мы потратим еще определенное время в диалоге с этими странами, чтобы на пальцах, со слайдами, с буклетами показать, почему США лгут, утверждая, что Россия нарушает ДОН, почему сами США являются нарушителями этого договора и какой путь вперед Россия предлагает, если эти страны заинтересованы в сохранении данного документа", — сказал дипломат в ходе онлайн-лекции для участников Фонда публичной дипломатии имени Горчакова.
Он отметил, что то же самое Москва собирается в очередной раз объяснить США.
"Но, наверное, в случае с США не имеет шансов, потому что единственное, на что они настроены, — это добиться от нас, чтобы мы по стойке смирно встали, а дальше маршировали в том направлении, в котором они указывают. Этого не будет. Какова будет судьба договора, зависит не только от нас", — добавил он.
Белый дом сообщил о выходе из соглашения, а в качестве причины назвал "несоблюдение Россией условий договора". При этом президент Дональд Трамп не исключил, что решение можно изменить, если Москва начнет следовать документу. Россия отвергла обвинения.
Выход из Договора по открытому небу — это очередной шаг по демонтажу системы глобальной безопасности, подчеркнули в российском МИД. При этом США, как и в случае с выходом из ДРСМД, пока не привели никаких доказательств нарушений с российской стороны.
Тем не менее Москва готова продолжать диалог с Вашингтоном по этому документу, но не принимать условия американцев. Претензии Соединенных Штатов по ДОН неприемлемы и бессмысленны, отметил Рябков.
"Договориться можно только на взаимной основе. Если они хотят решить проблемы, они должны заниматься теми претензиями, которые мы к ним выдвигаем, они должны на этом сосредоточить усилия своих специалистов. Они должны сделать шаг вперед, а их претензии мы все уже отбили давно", — напомнил дипломат.
Отдельно замглавы МИД остановился на том, что решение Белого дома стало неожиданностью для его союзников, большинство партнеров США выразили обеспокоенность произошедшим, но Вашингтон игнорирует это.
В российском внешнеполитическом ведомстве уверены, что ДОН "не умрет" после выхода Соединенных Штатов. Однако если страны НАТО последуют примеру США, шансов на его сохранение будет мало.
Договор по открытому небу подписали в 1992 году, он стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Документ действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Подписи под ним поставили 34 государства.