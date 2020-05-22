В МИД рассказали о позиции России по Договору по открытому небу

"Мы потратим еще определенное время в диалоге с этими странами, чтобы на пальцах, со слайдами, с буклетами показать, почему США лгут, утверждая, что Россия нарушает ДОН , почему сами США являются нарушителями этого договора и какой путь вперед Россия предлагает, если эти страны заинтересованы в сохранении данного документа", — сказал дипломат в ходе онлайн-лекции для участников Фонда публичной дипломатии имени Горчакова.

"Но, наверное, в случае с США не имеет шансов, потому что единственное, на что они настроены, — это добиться от нас, чтобы мы по стойке смирно встали, а дальше маршировали в том направлении, в котором они указывают. Этого не будет. Какова будет судьба договора, зависит не только от нас", — добавил он.