На воронежской кондитерской фабрике выявили вспышку COVID-19

ВОРОНЕЖ, 22 мая - РИА Новости. Коронавирусная инфекция подтвердилась у 17 работников кондитерской фабрики компании KDV в Коронавирусная инфекция подтвердилась у 17 работников кондитерской фабрики компании KDV в Воронежской области , сообщил в пятницу РИА Новости представитель управления Роспотребнадзора по региону.

В Воронежской области коронавирус подтвержден у 1362 человек. Умерли 16 пациентов, в том числе трое иностранных граждан. Выздоровели 837 человек.

"На фабрике KDV в Рамонском районе Воронежской области коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 17 человек, очаг действующий", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на фабрике проводятся противоэпидемические мероприятия, за другими сотрудниками предприятия установлено наблюдение.

По данным открытых источников, на фабрике, которая входит в компанию KDV (один из крупнейших пищевых холдингов России), работают более 3 тысяч сотрудников.