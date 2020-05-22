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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T15:54
https://ria.ru/20200522/1571849307.html
На воронежской кондитерской фабрике выявили вспышку COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/94892/62/948926294_0:199:1936:1288_1036x0_80_0_0_fa0f6c3fdafe54d274ba4b4585806516.jpg
РИА Новости

На воронежской кондитерской фабрике выявили вспышку COVID-19

15:54 22.05.2020
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© РИА Новости / Павел КомаровКондитерская фабрика
Кондитерская фабрика
© РИА Новости / Павел Комаров
Кондитерская фабрика. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 22 мая - РИА Новости. Коронавирусная инфекция подтвердилась у 17 работников кондитерской фабрики компании KDV в Воронежской области, сообщил в пятницу РИА Новости представитель управления Роспотребнадзора по региону.
В Воронежской области коронавирус подтвержден у 1362 человек. Умерли 16 пациентов, в том числе трое иностранных граждан. Выздоровели 837 человек.
Воронеж
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"На фабрике KDV в Рамонском районе Воронежской области коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 17 человек, очаг действующий", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на фабрике проводятся противоэпидемические мероприятия, за другими сотрудниками предприятия установлено наблюдение.
По данным открытых источников, на фабрике, которая входит в компанию KDV (один из крупнейших пищевых холдингов России), работают более 3 тысяч сотрудников.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Воронежская областьОбщество
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