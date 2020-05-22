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2020-05-22T15:50
https://ria.ru/20200522/1571849126.html
Зюганов прокомментировал продление запрета на въезд на Украину
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РИА Новости

Зюганов прокомментировал продление запрета на въезд на Украину

15:50 22.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк Геннадий Зюганов
Геннадий Зюганов
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Геннадий Зюганов . Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя РИА Новости решение СБУ продлить ему на три года запрет на въезд на Украину, сказал, что в решении "бандитской своры", у которой мало общего с народом страны, нет ничего удивительного, и обещал продолжить бороться с фашистами и бандеровцами.
Ранее служба безопасности Украины запретила въезд в страну 41 иностранцу за последний месяц, в том числе продюсеру Максиму Фадееву, и продлила запрет на въезд лидеру КПРФ Геннадию Зюганову,
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"Прежде всего, эта служба безопасности не Украины, это бандеровско-ЦРУшная служба, которая ничего общего не имеет с украинским народом. Они насильно захватили власть, оккупировали братскую страну, продолжают издеваться над всем живым и здравым, что есть в нашей общей истории. Я глубоко сожалею и рассматриваю трагедию, которая происходит на Украине, как свою личную по многим соображениям", - сказал он РИА Новости.
Зюганов поделился историями из жизни его семьи: например, его отец в годы Великой Отечественной войны защищал Одессу, потом сражался за Севастополь, где был серьезно ранен.
"Так вот отца вынесли на плащ-палатке полумертвого двое: учитель Загорулько, он жил недалеко от Киева, потом к нему ездили, он к нам приезжал, отец с ним дружил до самого конца. А второй - рабочий парень Пивоваров из Ростова. Это нас связывает: борьба с фашизмом и общая благодарность. Я очень благодарен Украине, ее воспитанникам, которые все сделали, чтобы и дружбу сохранить, и отца моего спасти", - добавил Зюганов.
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Политик также поделился, что его супруга, которая родом с Украины, растила детей и внуков, воспитывая в них дружеские чувства и уважение к Украине. Зюганов добавил, что в годы службы в разведке в Германии в его взводе тоже были представители этой республики, с которыми у него были прекрасные отношения.
"Мы со своей стороны все делаем, чтобы помочь Украине избавиться от этой оккупации. А то, что там всякая фашистско-бандеровская свора принимает такие решение, ничего тут удивительного нет. Будем и дальше бороться. А что касается нашей общей борьбы: с фашистами и бендеровцами лучше всего боролись коммунисты, вы знаете из истории, продолжим борьбу", - подчеркнул политик.
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Максим ФадеевГеннадий ЗюгановОдессаСевастопольУкраинаВ мире
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