Зюганов прокомментировал продление запрета на въезд на Украину

"Прежде всего, эта служба безопасности не Украины, это бандеровско-ЦРУшная служба, которая ничего общего не имеет с украинским народом. Они насильно захватили власть, оккупировали братскую страну, продолжают издеваться над всем живым и здравым, что есть в нашей общей истории. Я глубоко сожалею и рассматриваю трагедию, которая происходит на Украине, как свою личную по многим соображениям", - сказал он РИА Новости.

"Так вот отца вынесли на плащ-палатке полумертвого двое: учитель Загорулько, он жил недалеко от Киева, потом к нему ездили, он к нам приезжал, отец с ним дружил до самого конца. А второй - рабочий парень Пивоваров из Ростова. Это нас связывает: борьба с фашизмом и общая благодарность. Я очень благодарен Украине, ее воспитанникам, которые все сделали, чтобы и дружбу сохранить, и отца моего спасти", - добавил Зюганов.