Потерпевший крушение в Пакистане самолет пытался приземлиться

Автомобили скорой помощи и пожарной службы в районе крушения пассажирского самолета в жилом районе недалеко от аэропорта в Карачи

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Пассажирский самолет Airbus A-320, потерпевший Пассажирский самолет Airbus A-320, потерпевший крушение под Карачи , через полтора часа после вылета из пакистанского Лахора сделал попытку посадки, которая была прервана на высоте около 84 метров, сигнал был потерян в 12.40 мск на высоте около 160 метров, свидетельствуют данные сервиса мониторинга движения самолетов Flightradar24.

"Рейс PK8303 вылетел из Лахора в 08.05 (по времени UTC, 11.05 мск – ред.). В 09.34 (12.34 мск) самолет совершил попытку посадки, которая была прервана на высоте 275 футов (около 84 метров – ред.), затем самолет поднялся на высоту 3175 футов (около 968 метров – ред.). Сигнал был потерян в 09.40 (12.40 мск) на высоте 525 футов (около 160 метров – ред.)", - говорится в сообщении сервиса, опубликованном в Twitter.

По данным сервиса, речь идет о произведенном 15 лет назад самолете Airbus A-320 с регистрационным номером AP-BLD.

Ранее сообщалось, что самолет, который совершал рейс из Лахора, разбился рядом с аэропортом Карачи. На место крушения прибыли армейские силы быстрого реагирования, которые оказывают помощь гражданской администрации, и пять пожарных бригад.

Ранее представитель Управления гражданской авиации Пакистана подтвердил РИА Новости, что на борту разбившегося рядом с аэропортом Карачи самолета был 91 пассажир. В свою очередь представитель "Международных авиалиний Пакистана" подтвердил РИА Новости крушение самолета в Карачи.