Запущенный с космодрома Плесецк военный спутник вывели на орбиту

Выкатка РН "Союз-СТ" на стартовый стол на космодроме Куру

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Разгонный блок "Фрегат" вывел на расчетную орбиту военный спутник, запущенный с космодрома Разгонный блок "Фрегат" вывел на расчетную орбиту военный спутник, запущенный с космодрома Плесецк , сообщили журналистам в Минобороны России

"Разгонный блок "Фрегат" успешно вывел на орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России", - сказали в ведомстве.

По данным министерства, старт ракеты "Союз-2.1б" и выведение космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" стартовала в 10.31 мск с космодрома Плесецк.

Это третий пуск ракеты-носителя "Союз-2" с Плесецка в 2020 году.

В декабре министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в 2020 году систему предупреждения о ракетном нападении пополнит четвертый спутник. По данным американского специализированного сайта spaceflightnow.com, именно он был запущен с Плесецка в пятницу.

Ранее Минобороны сообщало, что Единая космическая система обнаружения и боевого управления (ЕКС) станет основой космического эшелона системы предупреждения о ракетном нападении. ЕКС позволит существенно снизить время обнаружения стартов баллистических ракет, значительно повысить достоверность и оперативность доведения информации о ракетных угрозах руководству страны. В ее состав входят космические аппараты нового поколения на высокоэллиптических и геостационарной орбитах. По своим характеристикам ЕКС не уступает американской космической системе предупреждения о ракетном нападении SBIRS, отмечали в Минобороны.