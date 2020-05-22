Запущенный с космодрома Плесецк военный спутник вывели на орбиту

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Разгонный блок "Фрегат" вывел на расчетную орбиту военный спутник, запущенный с космодрома Плесецк, сообщили журналистам в Минобороны России.
"Разгонный блок "Фрегат" успешно вывел на орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России", - сказали в ведомстве.
По данным министерства, старт ракеты "Союз-2.1б" и выведение космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме.
Ракета-носитель "Союз-2.1б" стартовала в 10.31 мск с космодрома Плесецк.
Это третий пуск ракеты-носителя "Союз-2" с Плесецка в 2020 году.
В декабре министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в 2020 году систему предупреждения о ракетном нападении пополнит четвертый спутник. По данным американского специализированного сайта spaceflightnow.com, именно он был запущен с Плесецка в пятницу.
Ранее Минобороны сообщало, что Единая космическая система обнаружения и боевого управления (ЕКС) станет основой космического эшелона системы предупреждения о ракетном нападении. ЕКС позволит существенно снизить время обнаружения стартов баллистических ракет, значительно повысить достоверность и оперативность доведения информации о ракетных угрозах руководству страны. В ее состав входят космические аппараты нового поколения на высокоэллиптических и геостационарной орбитах. По своим характеристикам ЕКС не уступает американской космической системе предупреждения о ракетном нападении SBIRS, отмечали в Минобороны.
ЕКС заступила на опытно-боевое дежурство с декабря 2017 года, входящие в ее состав новые спутники получили название "Купол".
20 декабря 2019, 03:11РИА НаукаНазвана причина запоздалой сдачи проекта разгонного блока для "Ангары"