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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T18:25
https://ria.ru/20200522/1571848908.html
Путин допустил вторую волну коронавируса осенью
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571823312_0:31:3116:1784_1036x0_80_0_0_88ae0d34bba71cc04e04b0bd8073fabd.jpg
РИА Новости

Путин допустил вторую волну коронавируса осенью

15:47 22.05.2020 (обновлено: 18:25 22.05.2020)
119047
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Медицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В России осенью возможна вторая волна заболеваемости COVID-19, заявил Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

"Постепенно выходя из режимов ограничений, в которых мы в значительной степени еще сегодня живем, нам нужно думать о том, о чем говорят специалисты и здесь присутствующие, и их коллеги за рубежом, — о том, что может быть еще и другая волна, которая возможна где-то осенью, конец октября — ноябрь. Это мы тоже должны иметь в виду и быть тоже готовыми и к такому развитию ситуации".

Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке
Владимир Путин
Президент подчеркнул, что сегодня ситуация с коронавирусом в России в целом стабилизируется, началось постепенное снижение новых случаев. Как отметил глава государства, это пока неустойчивая динамика, "но она все-таки есть".
В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что распространение коронавируса в России вышло на плато. По ее словам, ученые говорят о стабилизации ситуации и четкой тенденции к снижению.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание
Вчера, 16:12Распространение нового коронавируса
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При этом руководитель ведомства подчеркнула важность неукоснительного соблюдения всех требований, чтобы ситуация не ухудшилась.
По данным на 22 мая, общее число инфицированных в стране достигло 326 448, из них 3249 умерли, 99 825 человек поправились. Проведено более 8,1 миллиона тестов.
За последние сутки медики выявили 8894 случая COVID-19, скончались 150 человек, выздоровели 7144. В столице третий день подряд регистрируют меньше трех тысяч зараженных.
Во многих регионах сохраняется особый режим, гражданам рекомендуют по возможности оставаться дома, носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВладимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
С первой волной разберитесь для начала! И методы профилактики можно тоже пересмотреть. Штрафы на маски ввели, с бешенными ценами на маски до сих пор борятся, когда в других странах их бесплаьно раздают. В разгар пандемии всю страну на работу вывели! Медикам зп нормально заплатить не могут!
22 мая, 16:53
Олег Савосин
99310026
Все равно если и будет то не раньше чем «голосование» по поправкам в Конституцию + парад 100%
22 мая, 16:29
Тузик Дворовый
662011123
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