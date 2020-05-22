Путин допустил вторую волну коронавируса осенью

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В России осенью возможна вторая волна заболеваемости COVID-19, заявил Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
"Постепенно выходя из режимов ограничений, в которых мы в значительной степени еще сегодня живем, нам нужно думать о том, о чем говорят специалисты и здесь присутствующие, и их коллеги за рубежом, — о том, что может быть еще и другая волна, которая возможна где-то осенью, конец октября — ноябрь. Это мы тоже должны иметь в виду и быть тоже готовыми и к такому развитию ситуации".
Президент подчеркнул, что сегодня ситуация с коронавирусом в России в целом стабилизируется, началось постепенное снижение новых случаев. Как отметил глава государства, это пока неустойчивая динамика, "но она все-таки есть".
В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что распространение коронавируса в России вышло на плато. По ее словам, ученые говорят о стабилизации ситуации и четкой тенденции к снижению.
При этом руководитель ведомства подчеркнула важность неукоснительного соблюдения всех требований, чтобы ситуация не ухудшилась.
По данным на 22 мая, общее число инфицированных в стране достигло 326 448, из них 3249 умерли, 99 825 человек поправились. Проведено более 8,1 миллиона тестов.
За последние сутки медики выявили 8894 случая COVID-19, скончались 150 человек, выздоровели 7144. В столице третий день подряд регистрируют меньше трех тысяч зараженных.
Во многих регионах сохраняется особый режим, гражданам рекомендуют по возможности оставаться дома, носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.