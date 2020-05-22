Попова заявила, что Россия вышла на плато по коронавирусу

Она отметила, что ученые, исходя из всех получаемых данных мониторинга, оценки и анализа ситуации говорят о ее стабилизации и четкой тенденции к снижению.

"Я бы хотела еще раз обратить внимание, что сегодняшняя ситуация, достаточно стабильно определяющаяся как уверенное плато, уверенная стабилизация и дальнейшее снижение, все-таки требует особого внимания и неукоснительно соблюдения всех требований, о чем вы неоднократно говорили... для того, чтобы эта ситуация не ухудшилась", - сказала Попова на совещании у президента РФ о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.