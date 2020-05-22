Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T20:11
https://ria.ru/20200522/1571848719.html
Попова заявила, что Россия вышла на плато по коронавирусу
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569460223_0:174:3026:1876_1036x0_80_0_0_5984cf8d8bd99cef7a901b918eff916c.jpg
РИА Новости

Попова заявила, что Россия вышла на плато по коронавирусу

15:45 22.05.2020 (обновлено: 20:11 22.05.2020)
2024
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Распространение коронавируса в РФ вышло на плато, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Она отметила, что ученые, исходя из всех получаемых данных мониторинга, оценки и анализа ситуации говорят о ее стабилизации и четкой тенденции к снижению.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
"Я бы хотела еще раз обратить внимание, что сегодняшняя ситуация, достаточно стабильно определяющаяся как уверенное плато, уверенная стабилизация и дальнейшее снижение, все-таки требует особого внимания и неукоснительно соблюдения всех требований, о чем вы неоднократно говорили... для того, чтобы эта ситуация не ухудшилась", - сказала Попова на совещании у президента РФ о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
640022
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал, когда выявили пиковый прирост случаев COVID-19 в России
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова
Попова отметила рост доли бессимптомных больных COVID-19
Медицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Путин допустил вторую волну коронавируса осенью
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке
Путин попросил разъяснить показатели смертности от COVID в горах в Европе
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Популяционное исследование на иммунитет к COVID-19 проведут в июне
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Голикова предрекла рост смертности от коронавируса в мае
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
Медицинский работник
В Москве около десяти тысяч работников обследовали на антитела к COVID-19
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Мурашко назвал число пациентов с COVID-19, находящихся в реанимациях
Мэр Москвы Сергей Собянин в защитной маске во время посещения павильона №75 на ВДНХ
Собянин сообщил о снижении коэффициента заболеваемости COVID-19 в Москве
Люди в центре Москвы
Ракова рассказала, когда в Москве прошел пик заболеваемости коронавирусом
Медицинский работник в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского
Эпидемиолог заявил о росте заболевания COVID-19 среди подростков в России
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова заявила, что тенденции по коронавирусу радуют
Люди в центре Москвы
Собянин заявил о необходимости сохранить жесткие ограничения в Москве
Татьяна Голикова
Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:30Ученые предупредили об угрозе засухи в Поволжье и на юге России
05:26Общественники жестко ответили на критику тульской медсестры в купальнике
05:21Болсонару прокомментировал опубликованное видео с его встречи с кабмином
05:20СМИ: Джонсон планирует сократить участие Huawei в сетях 5G до нуля
05:17NI впечатлен возрождением "морского монстра" из России
05:11СМИ: власти США обсуждали возможность проведения ядерных испытаний
05:04Минторг США внёс 33 организации из Китая в санкционный лист
04:51Украина, Британия, США и Эстония не явились на заседание СБ ООН по Крыму
04:38Юрист предупредила о возможной дискриминации из-за тестов на COVID-19
04:35Эксперт предложил ввести обязательный тест на COVID-19 раз в месяц
04:29Раскрыты детали массового убийства рыбаков на Украине
04:25Менеджеры разработчика вакцины от COVID заработали миллионы, сообщило СМИ
04:12В Китае впервые с начала эпидемии не выявили новых случаев COVID-19
03:59Число жертв крушения самолета в Пакистане выросло до 97
03:59"Это ужасно": Сергей Лазарев разочаровался в карьере певца
03:52В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 60 тысяч человек
03:50Бразилия обошла Россию по числу заразившихся коронавирусом
03:46В Канаде число зараженных коронавирусом превысило 82 тысячи человек
03:39"Роскосмос" сообщил дату запуска следующего российского модуля на МКС
03:34В Бразилии министерство требует суда над губернаторами из-за карантина
Лента новостейМолния