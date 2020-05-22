Односторонних уступок США от России по ДСНВ не будет, заявил Рябков

"Нет, никоим образом. Никаких односторонних программ, никаких односторонних жестов, никаких односторонних уступок, ничего этого не будет. Только строго исключительно взаимность, баланс интересов, встречные шаги и полная проверяемость того, что может происходить в этой сфере. Мы будем сугубо руководствоваться интересами обеспечения собственной безопасности", - сказал дипломат во время онлайн-дискуссии, организованной Фондом поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова.