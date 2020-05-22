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2020-05-22T15:44
https://ria.ru/20200522/1571848630.html
Односторонних уступок США от России по ДСНВ не будет, заявил Рябков
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РИА Новости

Односторонних уступок США от России по ДСНВ не будет, заявил Рябков

15:44 22.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Никаких односторонних уступок США от России по вопросу продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений не будет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Нет, никоим образом. Никаких односторонних программ, никаких односторонних жестов, никаких односторонних уступок, ничего этого не будет. Только строго исключительно взаимность, баланс интересов, встречные шаги и полная проверяемость того, что может происходить в этой сфере. Мы будем сугубо руководствоваться интересами обеспечения собственной безопасности", - сказал дипломат во время онлайн-дискуссии, организованной Фондом поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова.
Ранее США заявили, что думают о продлении стратегического договора СНВ-3 с Россией, который истекает в 2021 году, но предлагают расширить его на большой круг новых вооружений, не входящих в нынешний СНВ-3, а также предлагают включить в договор КНР. Китай заявил, что в подобных переговорах не заинтересован.
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Договор СНВ-3Сергей РябковКитайСШАБезопасностьВ мире
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